CNN: Израиль не придумал ответа на ночную атаку Ирана

15 апреля 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Израиль отказался отвечать Ирану на ночную атаку, пишет CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Военный кабинет Израиля не пришел к единому мнению относительно ответных действий на недавнюю ночную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает источник CNN. «Израильский военный кабинет завершил свое многочасовое заседание. Но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана после атаки прошедшей ночью», — заявил израильский чиновник в интервью CNN. В рамках обсуждения было поручено армейскому командованию разработать дальнейшие варианты действий. В контексте текущих событий другой собеседник телеканала упомянул, что Израиль не заинтересован в масштабной эскалации конфликта с Ираном. А на Совбезе ООН обе стороны призвали не эскалировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный кабинет Израиля не пришел к единому мнению относительно ответных действий на недавнюю ночную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает источник CNN. «Израильский военный кабинет завершил свое многочасовое заседание. Но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана после атаки прошедшей ночью», — заявил израильский чиновник в интервью CNN. В рамках обсуждения было поручено армейскому командованию разработать дальнейшие варианты действий. В контексте текущих событий другой собеседник телеканала упомянул, что Израиль не заинтересован в масштабной эскалации конфликта с Ираном. А на Совбезе ООН обе стороны призвали не эскалировать ситуацию.