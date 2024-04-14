14 апреля 2024

CNN: Израиль не придумал ответа на ночную атаку Ирана

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Израиль отказался отвечать Ирану на ночную атаку, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Военный кабинет Израиля не пришел к единому мнению относительно ответных действий на недавнюю ночную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает источник CNN.

«Израильский военный кабинет завершил свое многочасовое заседание. Но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана после атаки прошедшей ночью», — заявил израильский чиновник в интервью CNN. В рамках обсуждения было поручено армейскому командованию разработать дальнейшие варианты действий.

В контексте текущих событий другой собеседник телеканала упомянул, что Израиль не заинтересован в масштабной эскалации конфликта с Ираном. А на Совбезе ООН обе стороны призвали не эскалировать ситуацию.

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Военный кабинет Израиля не пришел к единому мнению относительно ответных действий на недавнюю ночную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает источник CNN. «Израильский военный кабинет завершил свое многочасовое заседание. Но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана после атаки прошедшей ночью», — заявил израильский чиновник в интервью CNN. В рамках обсуждения было поручено армейскому командованию разработать дальнейшие варианты действий. В контексте текущих событий другой собеседник телеканала упомянул, что Израиль не заинтересован в масштабной эскалации конфликта с Ираном. А на Совбезе ООН обе стороны призвали не эскалировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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