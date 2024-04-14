14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Екатеринбурге месяц ищут без вести пропавшую 34-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , ожидание, женщина на светофоре
Женщина может находиться в вашем городе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 14 марта ищут 34-лентюю Наталью Волгину (Косовских). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала 34-лентяя Наталья Волгина (Косовских). С 14 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Во что была одета — неизвестно.

Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.

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В Екатеринбурге с 14 марта ищут 34-лентюю Наталью Волгину (Косовских). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала 34-лентяя Наталья Волгина (Косовских). С 14 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Во что была одета — неизвестно. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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