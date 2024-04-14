В Екатеринбурге месяц ищут без вести пропавшую 34-летнюю женщину. Фото

15 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Женщина может находиться в вашем городе (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге с 14 марта ищут 34-лентюю Наталью Волгину (Косовских). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала 34-лентяя Наталья Волгина (Косовских). С 14 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Во что была одета — неизвестно. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 14 марта ищут 34-лентюю Наталью Волгину (Косовских). Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала 34-лентяя Наталья Волгина (Косовских). С 14 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, голубые глаза. Во что была одета — неизвестно. Если вы видели Наталью или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.