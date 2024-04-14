Россиянам начнут выдавать сертификаты на газификацию домов

15 апреля 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

Работы по подключению газа непосредственно на участке могут доходить до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Социально незащищенным категориям граждан в России планируется выдавать сертификаты на газификацию жилья. Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму. «Необходимость меры объясняется нехваткой у людей средств на эти цели. Сегодня, согласно социальной программе, газ бесплатно проводится только до участка, далее граждане уже самостоятельно оплачивают эту услугу. Но финансов на это порой нет не только у нуждающихся», — пишет со ссылкой на собственных экспертов «Известия». Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму партия ЛДПР. Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан для предоставления сертификатов авторы инициативы предлагают устанавливать непосредственно властям субъектов РФ. Ранее в правительстве России рассказали о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества. Это планируется сделать в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социально незащищенным категориям граждан в России планируется выдавать сертификаты на газификацию жилья. Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму. «Необходимость меры объясняется нехваткой у людей средств на эти цели. Сегодня, согласно социальной программе, газ бесплатно проводится только до участка, далее граждане уже самостоятельно оплачивают эту услугу. Но финансов на это порой нет не только у нуждающихся», — пишет со ссылкой на собственных экспертов «Известия». Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму партия ЛДПР. Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан для предоставления сертификатов авторы инициативы предлагают устанавливать непосредственно властям субъектов РФ. Ранее в правительстве России рассказали о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества. Это планируется сделать в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации.