14 апреля 2024

Россиянам начнут выдавать сертификаты на газификацию домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Работы по подключению газа непосредственно на участке могут доходить до 500 тысяч рублей Фото:

Социально незащищенным категориям граждан в России планируется выдавать сертификаты на газификацию жилья. Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму.

«Необходимость меры объясняется нехваткой у людей средств на эти цели. Сегодня, согласно социальной программе, газ бесплатно проводится только до участка, далее граждане уже самостоятельно оплачивают эту услугу. Но финансов на это порой нет не только у нуждающихся», — пишет со ссылкой на собственных экспертов «Известия».

Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму партия ЛДПР. Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан для предоставления сертификатов авторы инициативы предлагают устанавливать непосредственно властям субъектов РФ.

Ранее в правительстве России рассказали о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества. Это планируется сделать в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации.

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Социально незащищенным категориям граждан в России планируется выдавать сертификаты на газификацию жилья. Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму. «Необходимость меры объясняется нехваткой у людей средств на эти цели. Сегодня, согласно социальной программе, газ бесплатно проводится только до участка, далее граждане уже самостоятельно оплачивают эту услугу. Но финансов на это порой нет не только у нуждающихся», — пишет со ссылкой на собственных экспертов «Известия». Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму партия ЛДПР. Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан для предоставления сертификатов авторы инициативы предлагают устанавливать непосредственно властям субъектов РФ. Ранее в правительстве России рассказали о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества. Это планируется сделать в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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