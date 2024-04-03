В России проведут газ в садоводческие товарищества

Правительство России сообщило о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2023 год.
«Улучшить жилищные условия на селе и важнейшая инициатива для субъектов — бесплатная социальная газификация. При ее реализации особое внимание мы уделили поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции и близких людей с невысокими доходами», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления проводит URA.RU на сайте агентства.
Премьер отметил, что правительство помогло семьям в селах с покупкой оборудования и взяло на себя часть расходов в размере порядка 100 тысяч рублей на каждый участок. По его словам, за 2023 год к газу было подключено на 40% домов больше, чем в 2022-м.
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