В России проведут газ в садоводческие товарищества

03 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Газификация садоводческих товариществ пройдет в рамках улучшения жилищных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России сообщило о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2023 год. Новость по теме Мишустин выступает с отчетом в Госдуме: онлайн-трансляция «Улучшить жилищные условия на селе и важнейшая инициатива для субъектов — бесплатная социальная газификация. При ее реализации особое внимание мы уделили поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции и близких людей с невысокими доходами», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления проводит URA.RU на сайте агентства. Премьер отметил, что правительство помогло семьям в селах с покупкой оборудования и взяло на себя часть расходов в размере порядка 100 тысяч рублей на каждый участок. По его словам, за 2023 год к газу было подключено на 40% домов больше, чем в 2022-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России сообщило о планах бесплатно провести газ в садоводческие товарищества в рамках улучшения жилищных условий для многодетных семей и родных участников спецоперации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2023 год. «Улучшить жилищные условия на селе и важнейшая инициатива для субъектов — бесплатная социальная газификация. При ее реализации особое внимание мы уделили поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции и близких людей с невысокими доходами», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления проводит URA.RU на сайте агентства. Премьер отметил, что правительство помогло семьям в селах с покупкой оборудования и взяло на себя часть расходов в размере порядка 100 тысяч рублей на каждый участок. По его словам, за 2023 год к газу было подключено на 40% домов больше, чем в 2022-м.