Популярный препарат от клещей пропал из ветаптек РФ

15 апреля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Производитель «Бравекто» планирует возобновить поставки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Препарат «Бравекто» от клещей и блох исчез из российских ветеринарных аптек. Владельцы собак, приюты и ветеринары жалуются на его нехватку в начале клещевого сезона, сообщает газета «Известия». «Из российских ветеринарных аптек пропал препарат „Бравекто“ от болезней, которые переносят клещи и блохи… Полноценных аналогов пока нет — на рынке в основном представлены профилактические средства. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку», — говорится в материале. Представители Россельхознадзора подтвердили, что с 2022 года препарат «Бравекто» не поступал в Россию. Однако, они уточнили, что американская компания MSD, производитель препарата, уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок. В Москве ранее появились многотысячные стаи «снежных блох», прыгающих по снегу, пишет «Национальная служба новостей». Это вызвало у жителей беспокойство, однако энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что бояться их не стоит. «Снежные блохи» не кусаются и не имеют отношения к обычным блохам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Препарат «Бравекто» от клещей и блох исчез из российских ветеринарных аптек. Владельцы собак, приюты и ветеринары жалуются на его нехватку в начале клещевого сезона, сообщает газета «Известия». «Из российских ветеринарных аптек пропал препарат „Бравекто“ от болезней, которые переносят клещи и блохи… Полноценных аналогов пока нет — на рынке в основном представлены профилактические средства. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку», — говорится в материале. Представители Россельхознадзора подтвердили, что с 2022 года препарат «Бравекто» не поступал в Россию. Однако, они уточнили, что американская компания MSD, производитель препарата, уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок. В Москве ранее появились многотысячные стаи «снежных блох», прыгающих по снегу, пишет «Национальная служба новостей». Это вызвало у жителей беспокойство, однако энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что бояться их не стоит. «Снежные блохи» не кусаются и не имеют отношения к обычным блохам.