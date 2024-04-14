14 апреля 2024

Популярный препарат от клещей пропал из ветаптек РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, домашний питомец, животное, поездка, собака в машине, путешествие
Производитель «Бравекто» планирует возобновить поставки (архивное фото) Фото:

Препарат «Бравекто» от клещей и блох исчез из российских ветеринарных аптек. Владельцы собак, приюты и ветеринары жалуются на его нехватку в начале клещевого сезона, сообщает газета «Известия».

«Из российских ветеринарных аптек пропал препарат „Бравекто“ от болезней, которые переносят клещи и блохи… Полноценных аналогов пока нет — на рынке в основном представлены профилактические средства. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку», — говорится в материале.

Представители Россельхознадзора подтвердили, что с 2022 года препарат «Бравекто» не поступал в Россию. Однако, они уточнили, что американская компания MSD, производитель препарата, уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.

В Москве ранее появились многотысячные стаи «снежных блох», прыгающих по снегу, пишет «Национальная служба новостей». Это вызвало у жителей беспокойство, однако энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что бояться их не стоит. «Снежные блохи» не кусаются и не имеют отношения к обычным блохам.

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Препарат «Бравекто» от клещей и блох исчез из российских ветеринарных аптек. Владельцы собак, приюты и ветеринары жалуются на его нехватку в начале клещевого сезона, сообщает газета «Известия». «Из российских ветеринарных аптек пропал препарат „Бравекто“ от болезней, которые переносят клещи и блохи… Полноценных аналогов пока нет — на рынке в основном представлены профилактические средства. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку», — говорится в материале. Представители Россельхознадзора подтвердили, что с 2022 года препарат «Бравекто» не поступал в Россию. Однако, они уточнили, что американская компания MSD, производитель препарата, уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок. В Москве ранее появились многотысячные стаи «снежных блох», прыгающих по снегу, пишет «Национальная служба новостей». Это вызвало у жителей беспокойство, однако энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что бояться их не стоит. «Снежные блохи» не кусаются и не имеют отношения к обычным блохам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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