Популярный препарат от клещей пропал из ветаптек РФ

Препарат «Бравекто» от клещей и блох исчез из российских ветеринарных аптек. Владельцы собак, приюты и ветеринары жалуются на его нехватку в начале клещевого сезона, сообщает газета «Известия».
«Из российских ветеринарных аптек пропал препарат „Бравекто“ от болезней, которые переносят клещи и блохи… Полноценных аналогов пока нет — на рынке в основном представлены профилактические средства. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку», — говорится в материале.
Представители Россельхознадзора подтвердили, что с 2022 года препарат «Бравекто» не поступал в Россию. Однако, они уточнили, что американская компания MSD, производитель препарата, уже подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.
В Москве ранее появились многотысячные стаи «снежных блох», прыгающих по снегу, пишет «Национальная служба новостей». Это вызвало у жителей беспокойство, однако энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что бояться их не стоит. «Снежные блохи» не кусаются и не имеют отношения к обычным блохам.
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