ВС США спасли Израиль от почти сотни БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена

15 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Иран и Йемен атаковали Израиль сотнями беспилотников, сообщило CENTCOM Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Американские военные отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об уничтожении более 80 БПЛА сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). «13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА. И не менее шести баллистических ракет», — говорится в заявлении командования. Операция включала уничтожение пусковой установки и семи БПЛА на территории Йемена, контролируемой хуситами. CENTCOM подчеркивает свою готовность продолжать защищать Израиль и работать с региональными партнерами для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об уничтожении более 80 БПЛА сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). «13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА. И не менее шести баллистических ракет», — говорится в заявлении командования. Операция включала уничтожение пусковой установки и семи БПЛА на территории Йемена, контролируемой хуситами. CENTCOM подчеркивает свою готовность продолжать защищать Израиль и работать с региональными партнерами для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.