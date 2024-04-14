14 апреля 2024

ВС США спасли Израиль от почти сотни БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Иран и Йемен атаковали Израиль сотнями беспилотников, сообщило CENTCOM Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Американские военные отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об уничтожении более 80 БПЛА сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА. И не менее шести баллистических ракет», — говорится в заявлении командования.

Операция включала уничтожение пусковой установки и семи БПЛА на территории Йемена, контролируемой хуситами. CENTCOM подчеркивает свою готовность продолжать защищать Израиль и работать с региональными партнерами для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

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Американские военные отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об уничтожении более 80 БПЛА сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). «13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА. И не менее шести баллистических ракет», — говорится в заявлении командования. Операция включала уничтожение пусковой установки и семи БПЛА на территории Йемена, контролируемой хуситами. CENTCOM подчеркивает свою готовность продолжать защищать Израиль и работать с региональными партнерами для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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