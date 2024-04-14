ВС США спасли Израиль от почти сотни БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена

Американские военные отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об уничтожении более 80 БПЛА сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА. И не менее шести баллистических ракет», —
Операция включала уничтожение пусковой установки и семи БПЛА на территории Йемена, контролируемой хуситами. CENTCOM подчеркивает свою готовность продолжать защищать Израиль и работать с региональными партнерами для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.
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