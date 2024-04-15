Медведчук объяснил, что Зеленский сделал с Украиной

Медведчук: Зеленский разрушил Украину до основания

15 апреля 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук напомнил, что каждый президент Украины обещал дружить с Россией Фото: Официальный сайт Президента России Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией. «С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заявил Медведчук в своей статье, опубликованной на «Комсомольской правде». По его словам, Зеленский будет последним президентом страны. Он отметил, что каждый лидер Украины обещал народу дружбу с Россией, но действовал противоположно. Медведчук также раскритиковал Зеленского за игнорирование экономических и социальных вопросов, обвинил его в превращении нацизма в государственную идеологию и расширении конфликта за пределы Донбасса. Медведчук подчеркнул, что история современной Украины характеризуется потерей политического значения и деградацией управленческой элиты. Он описал Украину как «проданный лот на мировом политическом аукционе» и заявил, что страна будет возрождаться традиционно вместе с Россией. По его словам, пока Зеленский «играет свой последний спектакль», количество новых регионов России будет расти за счет территорий, которые решат присоединиться. Ранее Медведчук сообщил, что непрофессионализм, переход на нацистскую идеологию и жажда чужих денег ведут Зеленского к краху. Кроме того, он отметил, что ему угрожают расправой за позицию против действующего украинского президента, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией. «С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заявил Медведчук в своей статье, опубликованной на «Комсомольской правде». По его словам, Зеленский будет последним президентом страны. Он отметил, что каждый лидер Украины обещал народу дружбу с Россией, но действовал противоположно. Медведчук также раскритиковал Зеленского за игнорирование экономических и социальных вопросов, обвинил его в превращении нацизма в государственную идеологию и расширении конфликта за пределы Донбасса. Медведчук подчеркнул, что история современной Украины характеризуется потерей политического значения и деградацией управленческой элиты. Он описал Украину как «проданный лот на мировом политическом аукционе» и заявил, что страна будет возрождаться традиционно вместе с Россией. По его словам, пока Зеленский «играет свой последний спектакль», количество новых регионов России будет расти за счет территорий, которые решат присоединиться. Ранее Медведчук сообщил, что непрофессионализм, переход на нацистскую идеологию и жажда чужих денег ведут Зеленского к краху. Кроме того, он отметил, что ему угрожают расправой за позицию против действующего украинского президента, передает RT.