Медведчук объяснил, что Зеленский сделал с Украиной

Медведчук: Зеленский разрушил Украину до основания
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Виктор Медведчук напомнил, что каждый президент Украины обещал дружить с Россией Фото:

Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией.

«С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заявил Медведчук в своей статье, опубликованной на «Комсомольской правде». По его словам, Зеленский будет последним президентом страны.

Он отметил, что каждый лидер Украины обещал народу дружбу с Россией, но действовал противоположно. Медведчук также раскритиковал Зеленского за игнорирование экономических и социальных вопросов, обвинил его в превращении нацизма в государственную идеологию и расширении конфликта за пределы Донбасса.

Медведчук подчеркнул, что история современной Украины характеризуется потерей политического значения и деградацией управленческой элиты. Он описал Украину как «проданный лот на мировом политическом аукционе» и заявил, что страна будет возрождаться традиционно вместе с Россией. По его словам, пока Зеленский «играет свой последний спектакль», количество новых регионов России будет расти за счет территорий, которые решат присоединиться.

Ранее Медведчук сообщил, что непрофессионализм, переход на нацистскую идеологию и жажда чужих денег ведут Зеленского к краху. Кроме того, он отметил, что ему угрожают расправой за позицию против действующего украинского президента, передает RT.

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Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией. «С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заявил Медведчук в своей статье, опубликованной на «Комсомольской правде». По его словам, Зеленский будет последним президентом страны. Он отметил, что каждый лидер Украины обещал народу дружбу с Россией, но действовал противоположно. Медведчук также раскритиковал Зеленского за игнорирование экономических и социальных вопросов, обвинил его в превращении нацизма в государственную идеологию и расширении конфликта за пределы Донбасса. Медведчук подчеркнул, что история современной Украины характеризуется потерей политического значения и деградацией управленческой элиты. Он описал Украину как «проданный лот на мировом политическом аукционе» и заявил, что страна будет возрождаться традиционно вместе с Россией. По его словам, пока Зеленский «играет свой последний спектакль», количество новых регионов России будет расти за счет территорий, которые решат присоединиться. Ранее Медведчук сообщил, что непрофессионализм, переход на нацистскую идеологию и жажда чужих денег ведут Зеленского к краху. Кроме того, он отметил, что ему угрожают расправой за позицию против действующего украинского президента, передает RT.
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