В МЧС заявили об угрозе ЧС по паводку в еще одном регионе России

Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас
В Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом заявил руководитель Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.
«Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас», — заявил Орлов. Его слова передает ТАСС.
Ранее губернатор Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в регионе в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям, передает телеканал 360.
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