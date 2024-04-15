В МЧС заявили об угрозе ЧС по паводку в еще одном регионе России

В МЧС сообщили о существовании угрозы ЧС из-за паводка в Новосибирской области
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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, спасатели мчс, мчс курган, поисково-спасательная служба
Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас Фото:

В Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом заявил руководитель Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.

«Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас», — заявил Орлов. Его слова передает ТАСС.

Ранее губернатор Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в регионе в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям, передает телеканал 360.

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В Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом заявил руководитель Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов. «Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас», — заявил Орлов. Его слова передает ТАСС. Ранее губернатор Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в регионе в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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