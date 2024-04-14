14 апреля 2024
13 апреля 2024

Уровень воды в тюменской реке приблизился к критической отметке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и знамя победы на набережной. Тюмень, проход закрыт, набережная тюмени
Уровень воды в тюменских реках продолжает расти Фото:
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка приблизился к критической отметке. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды достиг 781 см (критический — 800 см). Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

«Река Ишим, пункт Ильинка. Уровень воды — 781 см над нулем поста. Изменение уровню воды за стуки — +33 см. Критическая отметка — 800 см. Ледовые явления — ледоход, навалы льда на берегах», — указано в инфоцентре.

По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в других реках также за сутки изменился:

  • Ишим (в Ишиме) +54 см (287 см);
  • Тобол (в Ялуторовске) -9 см (448 см);
  • Тура +43 см (224 см);
  • Исеть +2 см (328 см);
  • Тавда +8 см (206 см);
  • Иртыш (в Тобольске) +31 см (187 см).

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области от паводка защитят трассу Тюмень — Омск. В Абатском районе для этого устанавливают дамбу. Также на реке Ишим начали взрывать лед.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка приблизился к критической отметке. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды достиг 781 см (критический — 800 см). Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. «Река Ишим, пункт Ильинка. Уровень воды — 781 см над нулем поста. Изменение уровню воды за стуки — +33 см. Критическая отметка — 800 см. Ледовые явления — ледоход, навалы льда на берегах», — указано в инфоцентре. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в других реках также за сутки изменился: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области от паводка защитят трассу Тюмень — Омск. В Абатском районе для этого устанавливают дамбу. Также на реке Ишим начали взрывать лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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