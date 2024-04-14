Уровень воды в тюменской реке приблизился к критической отметке

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка приблизился к критической отметке. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды достиг 781 см (критический — 800 см). Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.
«Река Ишим, пункт Ильинка. Уровень воды — 781 см над нулем поста. Изменение уровню воды за стуки — +33 см. Критическая отметка — 800 см. Ледовые явления — ледоход, навалы льда на берегах», — указано в инфоцентре.
По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в других реках также за сутки изменился:
- Ишим (в Ишиме) +54 см (287 см);
- Тобол (в Ялуторовске) -9 см (448 см);
- Тура +43 см (224 см);
- Исеть +2 см (328 см);
- Тавда +8 см (206 см);
- Иртыш (в Тобольске) +31 см (187 см).
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области от паводка защитят трассу Тюмень — Омск. В Абатском районе для этого устанавливают дамбу. Также на реке Ишим начали взрывать лед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!