Уровень воды в тюменской реке приблизился к критической отметке

15 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Уровень воды в тюменских реках продолжает расти Фото: Дмитрий Ткачук новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка приблизился к критической отметке. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды достиг 781 см (критический — 800 см). Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. «Река Ишим, пункт Ильинка. Уровень воды — 781 см над нулем поста. Изменение уровню воды за стуки — +33 см. Критическая отметка — 800 см. Ледовые явления — ледоход, навалы льда на берегах», — указано в инфоцентре. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в других реках также за сутки изменился: Ишим (в Ишиме) +54 см (287 см);

Тобол (в Ялуторовске) -9 см (448 см);

Тура +43 см (224 см);

Исеть +2 см (328 см);

Тавда +8 см (206 см);

Иртыш (в Тобольске) +31 см (187 см). Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области от паводка защитят трассу Тюмень — Омск. В Абатском районе для этого устанавливают дамбу. Также на реке Ишим начали взрывать лед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка приблизился к критической отметке. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды достиг 781 см (критический — 800 см). Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. «Река Ишим, пункт Ильинка. Уровень воды — 781 см над нулем поста. Изменение уровню воды за стуки — +33 см. Критическая отметка — 800 см. Ледовые явления — ледоход, навалы льда на берегах», — указано в инфоцентре. По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в других реках также за сутки изменился: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области от паводка защитят трассу Тюмень — Омск. В Абатском районе для этого устанавливают дамбу. Также на реке Ишим начали взрывать лед.