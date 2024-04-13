Губернатор Тюменской области предупредил о взрыве льда на Ишиме

14 апреля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Моор привлечет саперов для взрыва льда на Ишиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 08:00 15 апреля на реке Ишим на местах, где не разрушился лед, начнутся взрывные работы. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На реке Ишим еще стоит лед. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. … Первый пробный взрыв будет завтра [15 апреля] в 08:00», — написал Моор в своем telegram-канале. После эти работы продолжится в более частом режиме, уточнил глава региона. Чтобы их выполнить, будут привлекаться саперы Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Во время взрывов льда, жителям Ишима и Ишимского района безопасность будет обеспечена полицией. Моор просит их с пониманием отнестись к ситуации. Моор с вертолета осмотрел обстановку, складывающуюся на реках Тобол и Ишим. Он отметил, что на Ишиме ожидается повышение до неблагоприятной отметки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 08:00 15 апреля на реке Ишим на местах, где не разрушился лед, начнутся взрывные работы. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На реке Ишим еще стоит лед. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. … Первый пробный взрыв будет завтра [15 апреля] в 08:00», — написал Моор в своем telegram-канале. После эти работы продолжится в более частом режиме, уточнил глава региона. Чтобы их выполнить, будут привлекаться саперы Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Во время взрывов льда, жителям Ишима и Ишимского района безопасность будет обеспечена полицией. Моор просит их с пониманием отнестись к ситуации. Моор с вертолета осмотрел обстановку, складывающуюся на реках Тобол и Ишим. Он отметил, что на Ишиме ожидается повышение до неблагоприятной отметки.