14 апреля 2024
13 апреля 2024

Тюменскую трассу защитят от паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост. Курган
Возле трассы Тюмень — Омск сотрудники МЧС устанавливают дамбу Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Участок трассы Тюмень — Омск защитят от паводка с помощью дамбы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Абатский район. Здесь сотрудники МЧС продолжают работы по установке водоналивной дамбы. Она защитит участок федеральной трассы Тюмень — Омск. Тот случай, когда вода (именно она заполняет резервуары) помогает остановить воду», — написал глава региона.

Режим ЧС по паводку введен в регионе 8 апреля. Самый опасный уровень воды ожидается в реках Тобол и Ишим. Жителей деревень Лайкова и Бутырки уже начали переселять в пункты временного размещения (ПВР). Пик паводка в регионе придется на 20 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участок трассы Тюмень — Омск защитят от паводка с помощью дамбы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Абатский район. Здесь сотрудники МЧС продолжают работы по установке водоналивной дамбы. Она защитит участок федеральной трассы Тюмень — Омск. Тот случай, когда вода (именно она заполняет резервуары) помогает остановить воду», — написал глава региона. Режим ЧС по паводку введен в регионе 8 апреля. Самый опасный уровень воды ожидается в реках Тобол и Ишим. Жителей деревень Лайкова и Бутырки уже начали переселять в пункты временного размещения (ПВР). Пик паводка в регионе придется на 20 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...