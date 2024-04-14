Тюменскую трассу защитят от паводка

Возле трассы Тюмень — Омск сотрудники МЧС устанавливают дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Участок трассы Тюмень — Омск защитят от паводка с помощью дамбы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Абатский район. Здесь сотрудники МЧС продолжают работы по установке водоналивной дамбы. Она защитит участок федеральной трассы Тюмень — Омск. Тот случай, когда вода (именно она заполняет резервуары) помогает остановить воду», — написал глава региона.

Режим ЧС по паводку введен в регионе 8 апреля. Самый опасный уровень воды ожидается в реках Тобол и Ишим. Жителей деревень Лайкова и Бутырки уже начали переселять в пункты временного размещения (ПВР). Пик паводка в регионе придется на 20 апреля.