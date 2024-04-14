В ЯНАО арестован мужчина, бегавший за сельчанами с топором

15 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО арестован мужчина, который неоднократно нападал на односельчан с топором Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Красноселькупском районе (ЯНАО) арестован 58-летний мужчина, который неоднократно нападал на односельчан с топором и ножом. Органы следствия зафиксировали три происшествия — 27 февраля и 8 марта 2024 года. Установлено, что обвиняемый и раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, сообщают в СУ СК по ЯНАО. «В селе Красноселькуп 27 февраля 58-летний мужчина, находясь на кладбище и распивая спиртное с односельчанином, в ходе ссоры нанес ему удар топором в область бедра, причинив потерпевшему легкий вред здоровью. Он же 8 марта 2024 года около 5 часов утра в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых, повздорил с одним из них», — сообщается в telegram-канале органов следствия. Обвиняемый нанес кухонным ножом не менее 18 колото-резаных ранений 55-летнему сельчанину. Злоумышленника пытался остановить собутыльник, однако нападавший ранил и его в грудную клетку. «Активное сопротивление потерпевших и их своевременное обращение за медицинской помощью спасло им жизнь», — говорится в сообщении. Обвиняемый находится под арестом. Известно также, что житель Красноселькупа и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе (ЯНАО) местная жительница обвиняется в покушении на убийство односельчанки. Потерпевшая успела закрыть голову рукой, и удар пришелся в область предплечья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноселькупском районе (ЯНАО) арестован 58-летний мужчина, который неоднократно нападал на односельчан с топором и ножом. Органы следствия зафиксировали три происшествия — 27 февраля и 8 марта 2024 года. Установлено, что обвиняемый и раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, сообщают в СУ СК по ЯНАО. «В селе Красноселькуп 27 февраля 58-летний мужчина, находясь на кладбище и распивая спиртное с односельчанином, в ходе ссоры нанес ему удар топором в область бедра, причинив потерпевшему легкий вред здоровью. Он же 8 марта 2024 года около 5 часов утра в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых, повздорил с одним из них», — сообщается в telegram-канале органов следствия. Обвиняемый нанес кухонным ножом не менее 18 колото-резаных ранений 55-летнему сельчанину. Злоумышленника пытался остановить собутыльник, однако нападавший ранил и его в грудную клетку. «Активное сопротивление потерпевших и их своевременное обращение за медицинской помощью спасло им жизнь», — говорится в сообщении. Обвиняемый находится под арестом. Известно также, что житель Красноселькупа и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе (ЯНАО) местная жительница обвиняется в покушении на убийство односельчанки. Потерпевшая успела закрыть голову рукой, и удар пришелся в область предплечья.