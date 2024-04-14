14 апреля 2024
13 апреля 2024

Мошенники обманули челябинку, позвонив на телефон ее покойного мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Женщина поверила мошенникам и лишилась 1,8 млн рублей Фото:

Мошенники обманули жительницу Миасса (Челябинская область) на 1,8 млн рублей, позвонив на телефон ее покойного мужа и предложив продлить договор на услуги связи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, продолжая воздействовать на женщину, специалисты вынудили ее снять денежные средства и перевести их на указанные счета.

«На телефонный номер покойного супруга женщины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил дистанционно продлить истекающий договор на оказание услуг. Потерпевшая, планируя далее пользоваться данной сим-картой, продиктовала собеседнику коды. Получив доступ к личному кабинету, злоумышленники от ее имени оформили заявки на кредиты в нескольких банках», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что дальше мошенники звонили женщине уже от имени сотрудников банков. Они убедили ее снять все деньги с одобренных кредитов и перевести их на указанные счета. Женщина выполнила все указания и лишилась 1, 8 млн рублей

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Гражданам напоминают, что при общении с незнакомцами ни в коем случае нельзя сообщать им смс-коды. Но лучше всего просто прервать разговор.

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Мошенники обманули жительницу Миасса (Челябинская область) на 1,8 млн рублей, позвонив на телефон ее покойного мужа и предложив продлить договор на услуги связи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, продолжая воздействовать на женщину, специалисты вынудили ее снять денежные средства и перевести их на указанные счета. «На телефонный номер покойного супруга женщины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил дистанционно продлить истекающий договор на оказание услуг. Потерпевшая, планируя далее пользоваться данной сим-картой, продиктовала собеседнику коды. Получив доступ к личному кабинету, злоумышленники от ее имени оформили заявки на кредиты в нескольких банках», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что дальше мошенники звонили женщине уже от имени сотрудников банков. Они убедили ее снять все деньги с одобренных кредитов и перевести их на указанные счета. Женщина выполнила все указания и лишилась 1, 8 млн рублей В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Гражданам напоминают, что при общении с незнакомцами ни в коем случае нельзя сообщать им смс-коды. Но лучше всего просто прервать разговор.
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