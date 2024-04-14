Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос на 15 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 646 см. Об этом сообщили в администрации города.
«В районе Кургана он составляет 646 см, +15 см за два часа», — говорится в telegram-канале администрации Кургана. Данные зафиксированы на 10 часов утра 15 апреля.
Также фиксируется рост уровня воды в населенных пунктах Кетовского округа. «В районе Кетово +25 см за два часа, в районе н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за два часа», — информирует пресс-служба.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за сутки уровень воды вырос на 140 см. В восемь утра показания составляли 631 см.
В Кургане уровень реки Тобол на 15 апреля в 10 утра составил 646 см
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