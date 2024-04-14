В Кургане уровень воды в Тоболе подобрался к 6,5 метра. Скрин

15 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос на 15 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 646 см. Об этом сообщили в администрации города. «В районе Кургана он составляет 646 см, +15 см за два часа», — говорится в telegram-канале администрации Кургана. Данные зафиксированы на 10 часов утра 15 апреля. Также фиксируется рост уровня воды в населенных пунктах Кетовского округа. «В районе Кетово +25 см за два часа, в районе н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за два часа», — информирует пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за сутки уровень воды вырос на 140 см. В восемь утра показания составляли 631 см. В Кургане уровень реки Тобол на 15 апреля в 10 утра составил 646 см Паводок 2024 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 646 см. Об этом сообщили в администрации города. «В районе Кургана он составляет 646 см, +15 см за два часа», — говорится в telegram-канале администрации Кургана. Данные зафиксированы на 10 часов утра 15 апреля. Также фиксируется рост уровня воды в населенных пунктах Кетовского округа. «В районе Кетово +25 см за два часа, в районе н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за два часа», — информирует пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за сутки уровень воды вырос на 140 см. В восемь утра показания составляли 631 см.