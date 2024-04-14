14 апреля 2024

В Кургане уровень воды в Тоболе подобрался к 6,5 метра. Скрин

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, разлив
Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос на 15 см Фото:
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 646 см. Об этом сообщили в администрации города.

«В районе Кургана он составляет 646 см, +15 см за два часа», — говорится в telegram-канале администрации Кургана. Данные зафиксированы на 10 часов утра 15 апреля.

Также фиксируется рост уровня воды в населенных пунктах Кетовского округа. «В районе Кетово +25 см за два часа, в районе н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за два часа», — информирует пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за сутки уровень воды вырос на 140 см. В восемь утра показания составляли 631 см.

В Кургане уровень реки Тобол на 15 апреля в 10 утра составил 646 см
В Кургане уровень реки Тобол на 15 апреля в 10 утра составил 646 см

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 646 см. Об этом сообщили в администрации города. «В районе Кургана он составляет 646 см, +15 см за два часа», — говорится в telegram-канале администрации Кургана. Данные зафиксированы на 10 часов утра 15 апреля. Также фиксируется рост уровня воды в населенных пунктах Кетовского округа. «В районе Кетово +25 см за два часа, в районе н. п. Крюкова и Санаторная + 30 см за два часа», — информирует пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за сутки уровень воды вырос на 140 см. В восемь утра показания составляли 631 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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