Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос за сутки на полтора метра. Скрин

15 апреля 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

В Тоболе прибывает вода (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см, то есть за сутки он вырос практически на полтора метра. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «По состоянию на 15 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе у гидропоста — 631 см. Рост за сутки на 140 см», — указано на сайте. Ранее 14 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе составлял 491 см. Отметку в шесть метров вода превысила в шесть часов утра 15 апреля. Уровень воды в Тоболе у гидропоста Скрин: гидрометеорологический сайт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см, то есть за сутки он вырос практически на полтора метра. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «По состоянию на 15 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе у гидропоста — 631 см. Рост за сутки на 140 см», — указано на сайте. Ранее 14 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе составлял 491 см. Отметку в шесть метров вода превысила в шесть часов утра 15 апреля.