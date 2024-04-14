В Тоболе прибывает вода (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см, то есть за сутки он вырос практически на полтора метра. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.
«По состоянию на 15 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе у гидропоста — 631 см. Рост за сутки на 140 см», — указано на сайте.
Ранее 14 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе составлял 491 см. Отметку в шесть метров вода превысила в шесть часов утра 15 апреля.
Уровень воды в Тоболе у гидропоста
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