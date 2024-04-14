14 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос за сутки на полтора метра. Скрин

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., мост, плотина, паводок, река тобол, весна
В Тоболе прибывает вода (архивное фото) Фото:
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В Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см, то есть за сутки он вырос практически на полтора метра. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.

«По состоянию на 15 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе у гидропоста — 631 см. Рост за сутки на 140 см», — указано на сайте.

Ранее 14 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе составлял 491 см. Отметку в шесть метров вода превысила в шесть часов утра 15 апреля.

Уровень воды в Тоболе у гидропоста
Уровень воды в Тоболе у гидропоста

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В Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см, то есть за сутки он вырос практически на полтора метра. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «По состоянию на 15 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе у гидропоста — 631 см. Рост за сутки на 140 см», — указано на сайте. Ранее 14 апреля в 08:00 утра уровень воды в Тоболе составлял 491 см. Отметку в шесть метров вода превысила в шесть часов утра 15 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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