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В ХМАО загорелась птицефабрика. Фото

В Нижневартовске произошел пожар на птицефабрике
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар напротив косульств США и Украины. Екатеринбург , вода, брандспойт, тушение огня, огонь
В одном из цехов фабрики загорелась транспортная лента Фото:

В Нижневартовске произошел пожар на птицефабрике. В одном из цехов загорелась транспортная лента.

«Поступило сообщение о возгорании в цеху Нижневартовской птицефабрики. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в цеху размерами 10×20 метров. Происходило горение транспортной ленты», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.

Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники. Спасателям поступил вызов в 9:50, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:35. «Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС России», — добавили представители ведомства.

Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники
Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники
Фото:
В одном из цехов загорелась транспортная лента
В одном из цехов загорелась транспортная лента
Фото:

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В Нижневартовске произошел пожар на птицефабрике. В одном из цехов загорелась транспортная лента. «Поступило сообщение о возгорании в цеху Нижневартовской птицефабрики. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в цеху размерами 10×20 метров. Происходило горение транспортной ленты», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники. Спасателям поступил вызов в 9:50, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:35. «Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС России», — добавили представители ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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