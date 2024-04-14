В Нижневартовске произошел пожар на птицефабрике. В одном из цехов загорелась транспортная лента.
«Поступило сообщение о возгорании в цеху Нижневартовской птицефабрики. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в цеху размерами 10×20 метров. Происходило горение транспортной ленты», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.
Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники. Спасателям поступил вызов в 9:50, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:35. «Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС России», — добавили представители ведомства.
Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники
Фото: автор неизвестен, telegram-канал «МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры» (https://t.me/mchs86UGRA/2907)
В одном из цехов загорелась транспортная лента
Фото: автор неизвестен, telegram-канал «МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры» (https://t.me/mchs86UGRA/2907)
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В Нижневартовске произошел пожар на птицефабрике. В одном из цехов загорелась транспортная лента. «Поступило сообщение о возгорании в цеху Нижневартовской птицефабрики. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в цеху размерами 10×20 метров. Происходило горение транспортной ленты», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Тушить пожар выехали 30 человек и 10 единиц техники. Спасателям поступил вызов в 9:50, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:35. «Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС России», — добавили представители ведомства.