В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек

15 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

825 эвакуированных курганцев живут в пунктах временного размещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области по данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка были эвакуированы 12 782 человека. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «По данным на 10:00 на 15 апреля эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в сообщении. В пунктах временного размещения находятся 825 человек. Всего в зоне эвакуации в Курганской области проживают 19 003 человека. 15 апреля в 10:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 646 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области по данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка были эвакуированы 12 782 человека. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «По данным на 10:00 на 15 апреля эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в сообщении. В пунктах временного размещения находятся 825 человек. Всего в зоне эвакуации в Курганской области проживают 19 003 человека. 15 апреля в 10:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 646 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.