В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек

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ПВР. Школа 50. Курган
825 эвакуированных курганцев живут в пунктах временного размещения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области по данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка были эвакуированы 12 782 человека. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«По данным на 10:00 на 15 апреля эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в сообщении. В пунктах временного размещения находятся 825 человек.

Всего в зоне эвакуации в Курганской области проживают 19 003 человека. 15 апреля в 10:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 646 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области по данным на 10:00 на 15 апреля из-за угрозы паводка были эвакуированы 12 782 человека. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «По данным на 10:00 на 15 апреля эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения (ПВР)», — указано в сообщении. В пунктах временного размещения находятся 825 человек. Всего в зоне эвакуации в Курганской области проживают 19 003 человека. 15 апреля в 10:00 уровень воды в Тоболе в Кургане составил 646 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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