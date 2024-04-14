В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ножом порезал свою 22-летнюю девушку во время конфликта. Лужи крови и разбросанные вещи обнаружили жильцы в подъезде дома, рассказала очевидица.
«Сожитель порезал руку своей девушке ножом. Ранее уже был подобный инцидент, но без крови — выкидывал ее в подъезд с вещами, при этом избивая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова жительницы дома. Инцидент произошел на улице Академика Парина, 43/3.
Сотрудники полиции организовали проверку. «Девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — отметили в ведомстве.
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