В Екатеринбурге пара устроила кровавую бойню в подъезде дома. Фото

15 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Мужчина ножом порезал руку своей сожительницы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ножом порезал свою 22-летнюю девушку во время конфликта. Лужи крови и разбросанные вещи обнаружили жильцы в подъезде дома, рассказала очевидица. «Сожитель порезал руку своей девушке ножом. Ранее уже был подобный инцидент, но без крови — выкидывал ее в подъезд с вещами, при этом избивая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова жительницы дома. Инцидент произошел на улице Академика Парина, 43/3. Сотрудники полиции организовали проверку. «Девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — отметили в ведомстве. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ножом порезал свою 22-летнюю девушку во время конфликта. Лужи крови и разбросанные вещи обнаружили жильцы в подъезде дома, рассказала очевидица. «Сожитель порезал руку своей девушке ножом. Ранее уже был подобный инцидент, но без крови — выкидывал ее в подъезд с вещами, при этом избивая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова жительницы дома. Инцидент произошел на улице Академика Парина, 43/3. Сотрудники полиции организовали проверку. «Девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — отметили в ведомстве.