14 апреля 2024

В Екатеринбурге пара устроила кровавую бойню в подъезде дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Мужчина ножом порезал руку своей сожительницы Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ножом порезал свою 22-летнюю девушку во время конфликта. Лужи крови и разбросанные вещи обнаружили жильцы в подъезде дома, рассказала очевидица.

«Сожитель порезал руку своей девушке ножом. Ранее уже был подобный инцидент, но без крови — выкидывал ее в подъезд с вещами, при этом избивая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова жительницы дома. Инцидент произошел на улице Академика Парина, 43/3.

Сотрудники полиции организовали проверку. «Девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ножом порезал свою 22-летнюю девушку во время конфликта. Лужи крови и разбросанные вещи обнаружили жильцы в подъезде дома, рассказала очевидица. «Сожитель порезал руку своей девушке ножом. Ранее уже был подобный инцидент, но без крови — выкидывал ее в подъезд с вещами, при этом избивая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова жительницы дома. Инцидент произошел на улице Академика Парина, 43/3. Сотрудники полиции организовали проверку. «Девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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