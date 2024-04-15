МИД Британии высказался об ответе Израиля на массовую атаку Ирана

МИД Британии: Израиль может ответить Ирану, но не должен обострять ситуацию

15 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Дэвид Кэмерон призвал Израиль не принимать ответные меры Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль имеет полное право на ответные действия после атаки Ирана, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. «Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: „Мы имеем полное право ответить на это“», — заявил Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. По его словам, Великобритания призывает не усугублять ситуацию. Кэмерон назвал атаку Ирана двойным поражением. Он подчеркнул, что удар закончился провалом. Глава МИД Великобритании выразил надежду, что Израиль не будет принимать ответные меры. 14 апреля Иран устроил атаку сотнями беспилотников по Израилю. Пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA) сообщила, что больше 30 человек обратились за медпомощью в Израиле после сигнала тревоги. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что ВС США помогли Израилю отразить удары со стороны Ирана, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль имеет полное право на ответные действия после атаки Ирана, но стоит избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. «Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: „Мы имеем полное право ответить на это“», — заявил Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. По его словам, Великобритания призывает не усугублять ситуацию. Кэмерон назвал атаку Ирана двойным поражением. Он подчеркнул, что удар закончился провалом. Глава МИД Великобритании выразил надежду, что Израиль не будет принимать ответные меры. 14 апреля Иран устроил атаку сотнями беспилотников по Израилю. Пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA) сообщила, что больше 30 человек обратились за медпомощью в Израиле после сигнала тревоги. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что ВС США помогли Израилю отразить удары со стороны Ирана, передает телеканал 360.