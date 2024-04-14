MDA: стало известно число пострадавших из-за иранской атаки на Израиль

14 апреля 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Иран ударил по Израилю ракетами и беспилотниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Более 30 человек обратились за медпомощью в Израиле после сигнала тревоги. Об этом сообщила пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA). «После ночной тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, которые страдали от беспокойства или получили легкие травмы по пути на охраняемую территорию. MDA продолжает находиться в состоянии повышенной готовности и напоминает населению, что в случае любой необходимости нужно набирать номер 101 центра экстренной помощи щита», — написано в аккаунте организации в соцсети Х. Ранее медики приступили к оказанию помощи десятилетнему мальчику, который был ранен на юге Израиля в результате удара Ирана. Также местные журналисты сообщали о семилетней девочке, которую эвакуировали в тяжелом состоянии из бедуинской диаспоры. Обстоятельства травмирования ребенка выясняет полиция. В Иерусалиме прогремел взрыв. Израильские ВВС подняли в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля глушит сигналы GPS. На территории работают системы ПВО. Израиль приступил к перехвату иранских дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 30 человек обратились за медпомощью в Израиле после сигнала тревоги. Об этом сообщила пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA). «После ночной тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, которые страдали от беспокойства или получили легкие травмы по пути на охраняемую территорию. MDA продолжает находиться в состоянии повышенной готовности и напоминает населению, что в случае любой необходимости нужно набирать номер 101 центра экстренной помощи щита», — написано в аккаунте организации в соцсети Х. Ранее медики приступили к оказанию помощи десятилетнему мальчику, который был ранен на юге Израиля в результате удара Ирана. Также местные журналисты сообщали о семилетней девочке, которую эвакуировали в тяжелом состоянии из бедуинской диаспоры. Обстоятельства травмирования ребенка выясняет полиция. В Иерусалиме прогремел взрыв. Израильские ВВС подняли в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля глушит сигналы GPS. На территории работают системы ПВО. Израиль приступил к перехвату иранских дронов.