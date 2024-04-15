В Екатеринбурге медбрат проиграл деньги пациентки, пока та спала

15 апреля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Старушка лишилась денег, пока лежала в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге медбрат одной из больниц Верх-Исетского района проиграл в букмекерской конторе деньги 80-летней пациентки. Пока пенсионерка спала, он взял ее телефон и сделал ставку на спорт, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Сотрудник ночью, пока пенсионерка спала, взял с тумбочки ее мобильник и открыл с помощью пароля, который ранее подсмотрел. С ее телефона он сделал ставку на спорт на сумму 3290 рублей. Все деньги он проиграл, после чего вернул сотовый телефон в палату», — рассказал собеседник агентства. О том, что она просадила деньги в букмекерской конторе, старушка узнала дома, когда выписалась из больницы и просматривала смс. Сыщики уголовного розыска быстро вычислили вора. Медбрат уже во всем признался, он объяснил, что страдает игровой зависимостью. 24-летний парень помещен под подписку о невыезде, из больницы он уволен. Как пояснил источник, это как минимум второй эпизод с кражей денег пациентов больницы. «В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража с банковского счета“. Полиция призывает граждан внимательнее относится к электронным средствам платежей, не хранить их в доступном для посторонних месте», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге медбрат одной из больниц Верх-Исетского района проиграл в букмекерской конторе деньги 80-летней пациентки. Пока пенсионерка спала, он взял ее телефон и сделал ставку на спорт, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Сотрудник ночью, пока пенсионерка спала, взял с тумбочки ее мобильник и открыл с помощью пароля, который ранее подсмотрел. С ее телефона он сделал ставку на спорт на сумму 3290 рублей. Все деньги он проиграл, после чего вернул сотовый телефон в палату», — рассказал собеседник агентства. О том, что она просадила деньги в букмекерской конторе, старушка узнала дома, когда выписалась из больницы и просматривала смс. Сыщики уголовного розыска быстро вычислили вора. Медбрат уже во всем признался, он объяснил, что страдает игровой зависимостью. 24-летний парень помещен под подписку о невыезде, из больницы он уволен. Как пояснил источник, это как минимум второй эпизод с кражей денег пациентов больницы. «В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража с банковского счета“. Полиция призывает граждан внимательнее относится к электронным средствам платежей, не хранить их в доступном для посторонних месте», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу.