14 апреля 2024

Росгвардия задержала двух подростков в гимназии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, бронежилет, росгвардия, сотрудник росгвардии
Школьников доставили в отдел полиции Фото:

В Екатеринбурге 15 апреля в гимназии №173 Росгвардия задержала двух школьников, устроивших конфликт, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. СМИ и telegram-каналы писали, что причиной визита силовиков стал выстрел подростка в руку другого из пневматического пистолета, но в городской полиции опровергли эту версию.

«Поводом для прибытия силовиков стал конфликт между учащимися учебного заведения. Участники ссоры были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств случившегося», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 15 апреля в гимназии №173 Росгвардия задержала двух школьников, устроивших конфликт, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. СМИ и telegram-каналы писали, что причиной визита силовиков стал выстрел подростка в руку другого из пневматического пистолета, но в городской полиции опровергли эту версию. «Поводом для прибытия силовиков стал конфликт между учащимися учебного заведения. Участники ссоры были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств случившегося», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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