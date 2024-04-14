Росгвардия задержала двух подростков в гимназии Екатеринбурга

В Екатеринбурге 15 апреля в гимназии №173 Росгвардия задержала двух школьников, устроивших конфликт, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. СМИ и telegram-каналы писали, что причиной визита силовиков стал выстрел подростка в руку другого из пневматического пистолета, но в городской полиции опровергли эту версию.
«Поводом для прибытия силовиков стал конфликт между учащимися учебного заведения. Участники ссоры были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств случившегося», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — отметили в ведомстве.
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