Росгвардия задержала двух подростков в гимназии Екатеринбурга

15 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Школьников доставили в отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 15 апреля в гимназии №173 Росгвардия задержала двух школьников, устроивших конфликт, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. СМИ и telegram-каналы писали, что причиной визита силовиков стал выстрел подростка в руку другого из пневматического пистолета, но в городской полиции опровергли эту версию. «Поводом для прибытия силовиков стал конфликт между учащимися учебного заведения. Участники ссоры были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств случившегося», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 15 апреля в гимназии №173 Росгвардия задержала двух школьников, устроивших конфликт, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. СМИ и telegram-каналы писали, что причиной визита силовиков стал выстрел подростка в руку другого из пневматического пистолета, но в городской полиции опровергли эту версию. «Поводом для прибытия силовиков стал конфликт между учащимися учебного заведения. Участники ссоры были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств случившегося», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — отметили в ведомстве.