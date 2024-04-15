Курганцев срочно эвакуируют из трех микрорайонов и дач из-за наводнения

Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города.
«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач.
Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города. «Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41. Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.