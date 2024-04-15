Курганцев срочно эвакуируют из трех микрорайонов и дач из-за наводнения

15 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Курганцев срочно эвакуируют из районов около Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города. «Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41. Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города. «Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41. Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.