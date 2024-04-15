Курганцев срочно эвакуируют из трех микрорайонов и дач из-за наводнения

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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган
Курганцев срочно эвакуируют из районов около Тобола Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города.

«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач.

Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.

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Мост в курганском микрорайоне Мало-Чаусово затоплен. Власти призывают всех дачников из рядом расположенных товариществ эвакуироваться. Также эвакуация проходит в микрорайонах Осиновка, Старокомогоровка. Об этом сообщили в администрации города. «Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!» — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. Автобусы для эвакуации ждут людей в зоне перелива Тобола у моста. Людям нужно взять документы, вещи, лекарства и покинуть опасную зону. Курганцев разместят в здании школы №50. Жителей западных микрорайонов отправят в школу №41. Ранее URA.RU сообщало, что в городе стараются справиться с заторами на мосте. Спецтехника разбивала заторы возле сооружения. Об этом и других событиях, связанных с паводком, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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