На затапливаемом курганском мосту спецтехника разбивает водяные заторы. Видео

15 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Кургане спасают мост от заторов в большой воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане рабочие при помощи экскаватора разбивают водяные заторы в реке Тобол возле моcта в микрорайоне Мало-Чаусово. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Экскаватор чистит воду перед мостом, разбивая заторы», — рассказал корреспондент. Мусор из воды небольшой погрузчик складирует на берегу. Движение по мосту в настоящее время закрыто из-за паводка. Также спецслужбы освобождают от заторов несколько гидросооружений в городе. Их большая вода принесла из затопленных сел и деревень. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском гидроузле возник затор. Его демонтировали сотрудники МЧС и «Водного союза». Об этом и прочих событиях, связанных с паводком в Курганской области, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане рабочие при помощи экскаватора разбивают водяные заторы в реке Тобол возле моcта в микрорайоне Мало-Чаусово. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Экскаватор чистит воду перед мостом, разбивая заторы», — рассказал корреспондент. Мусор из воды небольшой погрузчик складирует на берегу. Движение по мосту в настоящее время закрыто из-за паводка. Также спецслужбы освобождают от заторов несколько гидросооружений в городе. Их большая вода принесла из затопленных сел и деревень. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском гидроузле возник затор. Его демонтировали сотрудники МЧС и «Водного союза». Об этом и прочих событиях, связанных с паводком в Курганской области, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.