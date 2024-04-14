14 апреля 2024

На затапливаемом курганском мосту спецтехника разбивает водяные заторы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
В Кургане спасают мост от заторов в большой воде Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане рабочие при помощи экскаватора разбивают водяные заторы в реке Тобол возле моcта в микрорайоне Мало-Чаусово. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Экскаватор чистит воду перед мостом, разбивая заторы», — рассказал корреспондент. Мусор из воды небольшой погрузчик складирует на берегу.

Движение по мосту в настоящее время закрыто из-за паводка. Также спецслужбы освобождают от заторов несколько гидросооружений в городе. Их большая вода принесла из затопленных сел и деревень.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском гидроузле возник затор. Его демонтировали сотрудники МЧС и «Водного союза». Об этом и прочих событиях, связанных с паводком в Курганской области, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане рабочие при помощи экскаватора разбивают водяные заторы в реке Тобол возле моcта в микрорайоне Мало-Чаусово. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Экскаватор чистит воду перед мостом, разбивая заторы», — рассказал корреспондент. Мусор из воды небольшой погрузчик складирует на берегу. Движение по мосту в настоящее время закрыто из-за паводка. Также спецслужбы освобождают от заторов несколько гидросооружений в городе. Их большая вода принесла из затопленных сел и деревень. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском гидроузле возник затор. Его демонтировали сотрудники МЧС и «Водного союза». Об этом и прочих событиях, связанных с паводком в Курганской области, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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