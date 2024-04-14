14 апреля 2024

Челябинский экс-губернатор Юревич показал, как занимается спортом в Лондоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юревич. Челябинск., юревич михаил
Михаил Юревич не чурался спорта и в России Фото:

На телеканале «Россия-1» 15 апреля продемонстрировали, как челябинский экс-губернатор и бывший владелец «Макфы» Михаил Юревич занимается спортом в Лондоне. Кадры были показаны на шоу Андрея Малахова. Темой программы стало требование Генпрокуратуры РФ о передаче акций «Макфы» государству и уголовное дело Юревича.

«Юревич сейчас находится в Лондоне и не отказал себе в удовольствии выложить свою утреннюю гимнастику в интернет. Мы видим, как он поддерживает себя в форме, пока международный розыск пытается его отыскать», — прокомментировал видео Малахов.

Вопреки анонсу, тележурналистам так и не удалось связаться напрямую с Юревичем лично. За него выступал адвокат Игорь Трунов, который заявил, что, если «Макфу» национализируют, его клиент сможет вернуться в Челябинск. Так как поводов для преследования Юревича больше не будет. Также на шоу сообщили об активе «Макфы» в Чехии, а балерина Анастасия Волочкова призналась, что Юревич за ней ухаживал.

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На телеканале «Россия-1» 15 апреля продемонстрировали, как челябинский экс-губернатор и бывший владелец «Макфы» Михаил Юревич занимается спортом в Лондоне. Кадры были показаны на шоу Андрея Малахова. Темой программы стало требование Генпрокуратуры РФ о передаче акций «Макфы» государству и уголовное дело Юревича. «Юревич сейчас находится в Лондоне и не отказал себе в удовольствии выложить свою утреннюю гимнастику в интернет. Мы видим, как он поддерживает себя в форме, пока международный розыск пытается его отыскать», — прокомментировал видео Малахов. Вопреки анонсу, тележурналистам так и не удалось связаться напрямую с Юревичем лично. За него выступал адвокат Игорь Трунов, который заявил, что, если «Макфу» национализируют, его клиент сможет вернуться в Челябинск. Так как поводов для преследования Юревича больше не будет. Также на шоу сообщили об активе «Макфы» в Чехии, а балерина Анастасия Волочкова призналась, что Юревич за ней ухаживал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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