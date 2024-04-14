Челябинский экс-губернатор Юревич показал, как занимается спортом в Лондоне. Видео

15 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Михаил Юревич не чурался спорта и в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На телеканале «Россия-1» 15 апреля продемонстрировали, как челябинский экс-губернатор и бывший владелец «Макфы» Михаил Юревич занимается спортом в Лондоне. Кадры были показаны на шоу Андрея Малахова. Темой программы стало требование Генпрокуратуры РФ о передаче акций «Макфы» государству и уголовное дело Юревича. «Юревич сейчас находится в Лондоне и не отказал себе в удовольствии выложить свою утреннюю гимнастику в интернет. Мы видим, как он поддерживает себя в форме, пока международный розыск пытается его отыскать», — прокомментировал видео Малахов. Вопреки анонсу, тележурналистам так и не удалось связаться напрямую с Юревичем лично. За него выступал адвокат Игорь Трунов, который заявил, что, если «Макфу» национализируют, его клиент сможет вернуться в Челябинск. Так как поводов для преследования Юревича больше не будет. Также на шоу сообщили об активе «Макфы» в Чехии, а балерина Анастасия Волочкова призналась, что Юревич за ней ухаживал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале «Россия-1» 15 апреля продемонстрировали, как челябинский экс-губернатор и бывший владелец «Макфы» Михаил Юревич занимается спортом в Лондоне. Кадры были показаны на шоу Андрея Малахова. Темой программы стало требование Генпрокуратуры РФ о передаче акций «Макфы» государству и уголовное дело Юревича. «Юревич сейчас находится в Лондоне и не отказал себе в удовольствии выложить свою утреннюю гимнастику в интернет. Мы видим, как он поддерживает себя в форме, пока международный розыск пытается его отыскать», — прокомментировал видео Малахов. Вопреки анонсу, тележурналистам так и не удалось связаться напрямую с Юревичем лично. За него выступал адвокат Игорь Трунов, который заявил, что, если «Макфу» национализируют, его клиент сможет вернуться в Челябинск. Так как поводов для преследования Юревича больше не будет. Также на шоу сообщили об активе «Макфы» в Чехии, а балерина Анастасия Волочкова призналась, что Юревич за ней ухаживал.