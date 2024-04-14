Балерина Волочкова призналась, что экс-губернатор Юревич за ней ухаживал. Видео

15 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова вспомнила о своем романе с Михаилом Юревичем Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Балерина Анастасия Волочкова заявила, что во время поездки в Челябинскую область в 2013 году Михаил Юревич, руководивший в то время регионом, ухаживал за ней. Признание прозвучало 15 апреля в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1», где обсуждалась национализация основанного Юревичем холдинга «Макфа» и уголовные дела в отношении экс-чиновника. «Я действительно лично знаю Михаила Валериевича. У меня в 2013 году был тур по Челябинской области, это были мои благотворительные концерты. Пригласил меня в администрации, подарил цветы. Я не стану скрывать, что он очень настойчиво за мной ухаживал», — заявила Волочкова. Балерина сообщила, что ей такое приключение было ни к чему. При этом она призналась, что ей было очень комфортно и престижно разъезжать на губернаторских машинах, которые предоставлял Юревич на протяжении всего десятидневного тура. Правда, теперь, услышав об уголовных делах экс-губернатора, Волочкова считает, что лучше бы он тратил эти деньги на благотворительные вечера. Ранее адвокат основателя «Макфы» Игорь Трунов заявил, что национализация холдинга позволит закрыть уголовное дело Юревича, а ему самому вернуться в РФ и продолжить заниматься уже другим бизнесом. В ответ журналист Антон Коробков-Землянский заметил, что коррупционеров, тем более с начала СВО, следует воспринимать как врагов народа и поступать с ними соответственно — включая Юревича. Далее в программе показали сюжет о зарегистрированной в столице Чехии дочерней компании «Макфы», записанной на депутата заксобрания Челябинской области Дмитрия Мешкова. Генпрокуратура 28 апреля потребовала передать всех предприятия «Макфы» государству. По мнению ведомства, поскольку бизнес Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова имел коррупционное происхождение: оба занимались им, одновременно занимая должности в органах государственной власти. Иск надзорного ведомства 9 апреля начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска, переведя его в закрытый режим. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что во время поездки в Челябинскую область в 2013 году Михаил Юревич, руководивший в то время регионом, ухаживал за ней. Признание прозвучало 15 апреля в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1», где обсуждалась национализация основанного Юревичем холдинга «Макфа» и уголовные дела в отношении экс-чиновника. «Я действительно лично знаю Михаила Валериевича. У меня в 2013 году был тур по Челябинской области, это были мои благотворительные концерты. Пригласил меня в администрации, подарил цветы. Я не стану скрывать, что он очень настойчиво за мной ухаживал», — заявила Волочкова. Балерина сообщила, что ей такое приключение было ни к чему. При этом она призналась, что ей было очень комфортно и престижно разъезжать на губернаторских машинах, которые предоставлял Юревич на протяжении всего десятидневного тура. Правда, теперь, услышав об уголовных делах экс-губернатора, Волочкова считает, что лучше бы он тратил эти деньги на благотворительные вечера. Ранее адвокат основателя «Макфы» Игорь Трунов заявил, что национализация холдинга позволит закрыть уголовное дело Юревича, а ему самому вернуться в РФ и продолжить заниматься уже другим бизнесом. В ответ журналист Антон Коробков-Землянский заметил, что коррупционеров, тем более с начала СВО, следует воспринимать как врагов народа и поступать с ними соответственно — включая Юревича. Далее в программе показали сюжет о зарегистрированной в столице Чехии дочерней компании «Макфы», записанной на депутата заксобрания Челябинской области Дмитрия Мешкова. Генпрокуратура 28 апреля потребовала передать всех предприятия «Макфы» государству. По мнению ведомства, поскольку бизнес Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова имел коррупционное происхождение: оба занимались им, одновременно занимая должности в органах государственной власти. Иск надзорного ведомства 9 апреля начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска, переведя его в закрытый режим. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей.