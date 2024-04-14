Чешское предприятие зарегистрировано на депутата челябинского заксобрания Дмитрия Мешкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

В шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия» 15 апреля заявили, что один из активов холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, находится в Чехии. Актив записан на топ-менеджера «Макфы», депутата заксобрания Челябинской области Дмитрия Мешкова.

«Сейчас мы находимся в столице Чехии Прага. Именно здесь зарегистрирована компания Мakfa-Europe. Зарегистрирована на Дмитрия Мешкова», — сообщила корреспондент Валерия Заславская.

Выяснилось, что по адресу компании находится жилой многоквартирный дом. Жильцы ничего о «Макфе», ни о Мешкове не слышали.

В этом же шоу, целиком посвященном требованиям Генпрокуратуры о национализации «Макфы» и Юревичу, адвокат экс-губернатора Игорь Трунов заявил, что бывший глава региона может вернуться в Россию из Лондона. Если, по словам Трунова, у Юревича заберут все имущество, то развалится и уголовное дело экс-губернатора.

Генпрокуратура потребовала передать все предприятия «Макфы» государству, поскольку совместный бизнес Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова имел коррупционное происхождение: оба занимались им, одновременно занимая должности в органах государственной власти. Иск надзорного ведомства 9 апреля начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска, переведя его в закрытый режим. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей.