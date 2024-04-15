В Кремле рассказали, куда движутся паводки в России

В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там есть большое количество домов которых освободились. Но волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Вода очень коварная, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей присутствует», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что службы мобилизованы, и акцент идет на работу с людьми.
Песков не смог дать точный ответ, когда придет вода в Тюмень и Курган. Но он сообщил, что по информации МЧС, вода придет в регионы в середине этой недели.
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