В Кремле рассказали, куда движутся паводки в России

Песков: паводковая вода движется в сторону Тюменской области

15 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Песков сказал, что вода в Тюмень и Курган придет в середине этой недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. «Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там есть большое количество домов которых освободились. Но волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Вода очень коварная, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей присутствует», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что службы мобилизованы, и акцент идет на работу с людьми. Песков не смог дать точный ответ, когда придет вода в Тюмень и Курган. Но он сообщил, что по информации МЧС, вода придет в регионы в середине этой недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. «Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там есть большое количество домов которых освободились. Но волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Вода очень коварная, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей присутствует», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что службы мобилизованы, и акцент идет на работу с людьми. Песков не смог дать точный ответ, когда придет вода в Тюмень и Курган. Но он сообщил, что по информации МЧС, вода придет в регионы в середине этой недели.