В Кремле рассказали, куда движутся паводки в России

Песков: паводковая вода движется в сторону Тюменской области
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Песков сказал, что вода в Тюмень и Курган придет в середине этой недели Фото:

В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там есть большое количество домов которых освободились. Но волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Вода очень коварная, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей присутствует», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что службы мобилизованы, и акцент идет на работу с людьми.

Песков не смог дать точный ответ, когда придет вода в Тюмень и Курган. Но он сообщил, что по информации МЧС, вода придет в регионы в середине этой недели.

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В России сохраняется опасность затопления из-за паводков, сейчас «большая вода» идет в сторону Тюменской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. «Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там есть большое количество домов которых освободились. Но волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Вода очень коварная, поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей присутствует», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что службы мобилизованы, и акцент идет на работу с людьми. Песков не смог дать точный ответ, когда придет вода в Тюмень и Курган. Но он сообщил, что по информации МЧС, вода придет в регионы в середине этой недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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