14 апреля 2024

Прокуратура оштрафовала «РЖД» за ненадлежащее содержание моста

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Прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» за ненадлежащее содержание моста Фото:

Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ОАО «РЖД» за непринятие мер к содержанию железобетонного моста. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Арбитражным судом Челябинской области рассмотрено дело об административном правонарушении по заявлению Карталинского транспортного прокурора в отношении ОАО „Российские железные дороги“ по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по факту нарушений требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений, требований технических регламентов. Решением суда ОАО „РЖД“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура в ходе проверки установила, что железобетонный мост линии «Белорецк — Карталы» Южно-Уральской железной дороги, расположенный под железнодорожными путями, эксплуатируется собственником с нарушениями требований технических регламентов, определяющих требования к безопасности зданий и сооружений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

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Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ОАО «РЖД» за непринятие мер к содержанию железобетонного моста. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Арбитражным судом Челябинской области рассмотрено дело об административном правонарушении по заявлению Карталинского транспортного прокурора в отношении ОАО „Российские железные дороги“ по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по факту нарушений требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений, требований технических регламентов. Решением суда ОАО „РЖД“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура в ходе проверки установила, что железобетонный мост линии «Белорецк — Карталы» Южно-Уральской железной дороги, расположенный под железнодорожными путями, эксплуатируется собственником с нарушениями требований технических регламентов, определяющих требования к безопасности зданий и сооружений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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