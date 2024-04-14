Прокуратура оштрафовала «РЖД» за ненадлежащее содержание моста

15 апреля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» за ненадлежащее содержание моста Фото: Илья Московец © URA.RU Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ОАО «РЖД» за непринятие мер к содержанию железобетонного моста. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Арбитражным судом Челябинской области рассмотрено дело об административном правонарушении по заявлению Карталинского транспортного прокурора в отношении ОАО „Российские железные дороги“ по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по факту нарушений требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений, требований технических регламентов. Решением суда ОАО „РЖД“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура в ходе проверки установила, что железобетонный мост линии «Белорецк — Карталы» Южно-Уральской железной дороги, расположенный под железнодорожными путями, эксплуатируется собственником с нарушениями требований технических регламентов, определяющих требования к безопасности зданий и сооружений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд по требованию прокуратуры оштрафовал ОАО «РЖД» за непринятие мер к содержанию железобетонного моста. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Арбитражным судом Челябинской области рассмотрено дело об административном правонарушении по заявлению Карталинского транспортного прокурора в отношении ОАО „Российские железные дороги“ по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по факту нарушений требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений, требований технических регламентов. Решением суда ОАО „РЖД“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура в ходе проверки установила, что железобетонный мост линии «Белорецк — Карталы» Южно-Уральской железной дороги, расположенный под железнодорожными путями, эксплуатируется собственником с нарушениями требований технических регламентов, определяющих требования к безопасности зданий и сооружений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.