В Тюменской области начали эвакуацию жителей одного из районов. Список

В Упоровском районе из-за паводка начали эвакуировать жителей

15 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Жителей просят покинуть дома и переехать к родственникам или в ПВР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Плановая эвакуация началась в Упоровском районе Тюменской области 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля. Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных, спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — рассказали в инфоцентре. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Это: с. Упорово (ряд улиц);

с. Коркино (ряд улиц);

с. Бызово (ряд улиц);

д. Черная (ряд улиц);

д. Чащина (ул. Центральная дом 38);

с. Николаевка (ул. Северная, 11 и 11а);

д. Губина (полностью);

д. Старая Шадрина (ул. Береговая, хозяйственные постройки). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плановая эвакуация началась в Упоровском районе Тюменской области 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля. Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных, спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — рассказали в инфоцентре. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Это: