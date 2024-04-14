Плановая эвакуация началась в Упоровском районе Тюменской области 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля. Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных, спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — рассказали в инфоцентре.
Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Это:
- с. Упорово (ряд улиц);
- с. Коркино (ряд улиц);
- с. Бызово (ряд улиц);
- д. Черная (ряд улиц);
- д. Чащина (ул. Центральная дом 38);
- с. Николаевка (ул. Северная, 11 и 11а);
- д. Губина (полностью);
- д. Старая Шадрина (ул. Береговая, хозяйственные постройки).
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