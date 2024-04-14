14 апреля 2024

В Тюменской области начали эвакуацию жителей одного из районов. Список

В Упоровском районе из-за паводка начали эвакуировать жителей
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Поездка Бориса Дубровского в пункт временного размещения беженцев из Украины. Челябинск, 14.07.2014, спальная, спортзал, кровати, временное содержание
Жителей просят покинуть дома и переехать к родственникам или в ПВР Фото:
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Плановая эвакуация началась в Упоровском районе Тюменской области 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля. Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных, спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — рассказали в инфоцентре.

Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Это:

  • с. Упорово (ряд улиц);
  • с. Коркино (ряд улиц);
  • с. Бызово (ряд улиц);
  • д. Черная (ряд улиц);
  • д. Чащина (ул. Центральная дом 38);
  • с. Николаевка (ул. Северная, 11 и 11а);
  • д. Губина (полностью);
  • д. Старая Шадрина (ул. Береговая, хозяйственные постройки).

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Плановая эвакуация началась в Упоровском районе Тюменской области 15 апреля. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля. Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных, спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения», — рассказали в инфоцентре. Угроза подтопления грозит жителям восьми населенных пунктов. Это:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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