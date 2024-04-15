Почему вода смывает дома и бани, и что делать, чтобы они не уплывали

Курганцы дали советы по спасению домов и бань при наводнении

15 апреля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали, как не потерять дом при потопе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане река Тобол продолжает стремительно прибывать и затапливать все больше территории. По словам главы региона Вадима Шумкова, колоссальная пиковая волна паводка уже в десяти километрах от города. Во время наводнений нередко сильным течением сносит жилье, постройки и бани. О том, по каким причинам может смывать дома, и что делать, чтобы избежать разрушений, корреспонденту URA.RU рассказал бывший строитель. «Зачастую дома уносит и разрушает из-за того, что люди делают незаконные перепланировки и пристройки. Не проводят должных исследований и строят, не задумываясь о безопасности. Также далеко не все следят за состоянием своего жилья, которое с годами нуждается в ремонте. Все эти попустительства при больших наводнениях и создают реальную угрозу для домов и их хозяев», — рассказал курганец. Нередко люди при строительство домов пытаются экономить на материалах и отдают предпочтение более дешевому ассортименту. Обезопасить себя от возможной потери дома в паводок можно, если при строительстве заранее проверить местность на затопляемость и постараться не возводить жилье сильно близко к воде. Вторым важным пунктом идет — фундамент. Строители советуют делать его из буронабивных свай. Такой фундамент имеет высокую прочность и способен выдерживают большие нагрузки. При строительстве стен стоит обратить внимание на материалы, устойчивые к влаге — керамоблоки, кирпич, бетолекс и газобетон. Также рекомендуется делать на территории дома ограждение из железобетона. Касаемо возведения бань, то для них тоже важен правильный подбор стройматериалов и места. Ранее URA.RU писало о том, как сушить дома после наводнения. Курганцы, пережившие потопы в 1987 и 1994 годах, посоветовали хорошо проветривать здание вместе с подполом, протапливать помещения печками или радиаторами, а также использовать опилки для впитывания влаги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане река Тобол продолжает стремительно прибывать и затапливать все больше территории. По словам главы региона Вадима Шумкова, колоссальная пиковая волна паводка уже в десяти километрах от города. Во время наводнений нередко сильным течением сносит жилье, постройки и бани. О том, по каким причинам может смывать дома, и что делать, чтобы избежать разрушений, корреспонденту URA.RU рассказал бывший строитель. «Зачастую дома уносит и разрушает из-за того, что люди делают незаконные перепланировки и пристройки. Не проводят должных исследований и строят, не задумываясь о безопасности. Также далеко не все следят за состоянием своего жилья, которое с годами нуждается в ремонте. Все эти попустительства при больших наводнениях и создают реальную угрозу для домов и их хозяев», — рассказал курганец. Нередко люди при строительство домов пытаются экономить на материалах и отдают предпочтение более дешевому ассортименту. Обезопасить себя от возможной потери дома в паводок можно, если при строительстве заранее проверить местность на затопляемость и постараться не возводить жилье сильно близко к воде. Вторым важным пунктом идет — фундамент. Строители советуют делать его из буронабивных свай. Такой фундамент имеет высокую прочность и способен выдерживают большие нагрузки. При строительстве стен стоит обратить внимание на материалы, устойчивые к влаге — керамоблоки, кирпич, бетолекс и газобетон. Также рекомендуется делать на территории дома ограждение из железобетона. Касаемо возведения бань, то для них тоже важен правильный подбор стройматериалов и места. Ранее URA.RU писало о том, как сушить дома после наводнения. Курганцы, пережившие потопы в 1987 и 1994 годах, посоветовали хорошо проветривать здание вместе с подполом, протапливать помещения печками или радиаторами, а также использовать опилки для впитывания влаги.