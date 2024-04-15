Как курганцы сушили дома после страшных наводнений: у некоторых ушло больше полугода

Курганцы по полгода сушили дома после сильнейших наводнений

15 апреля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Курганцы сушат дома ветром, опилками и печками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На Курган надвигается наводнение, которое может стать одним из самых масштабных за последние 30 лет. В микрорайонах города и области уже оказались затоплены сотни жилых домов, эвакуированы тысячи людей. Корреспондент URA.RU опросил жителей региона, которые сталкивались с большими потопами в 1987 и 1994 годах, и узнал, какими способами они сушили затопленные дома после ухода большой воды. «Первым делом откачивали воду ведрами или насосами. Потом вымывали всю грязь. Помогала природа, высушивали все ветром — открывали настежь все окна, двери и подпол. Протапливали отсырелые дома печками и радиаторами. Те, у кого было сильно затоплено, особенно в деревянных домах, могли сушить жилье по полгода», — рассказал один из курганцев. В подвалах влагу после наводнений вытягивали с помощью опилок. Насыпали, давали время воде максимально пропитаться и заменяли новым слоем. Также использовали воздушные пушки для сушки фундаментов. Ранее URA.RU писало, что с 14 апреля вода в реке Тобол начала стремительно расти. Ее уровень поднялся почти до 6,7 метров. В микрорайонах Кургана и округах, где наводнение угрожает затоплением, эвакуируют людей. Актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции нашего агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Курган надвигается наводнение, которое может стать одним из самых масштабных за последние 30 лет. В микрорайонах города и области уже оказались затоплены сотни жилых домов, эвакуированы тысячи людей. Корреспондент URA.RU опросил жителей региона, которые сталкивались с большими потопами в 1987 и 1994 годах, и узнал, какими способами они сушили затопленные дома после ухода большой воды. «Первым делом откачивали воду ведрами или насосами. Потом вымывали всю грязь. Помогала природа, высушивали все ветром — открывали настежь все окна, двери и подпол. Протапливали отсырелые дома печками и радиаторами. Те, у кого было сильно затоплено, особенно в деревянных домах, могли сушить жилье по полгода», — рассказал один из курганцев. В подвалах влагу после наводнений вытягивали с помощью опилок. Насыпали, давали время воде максимально пропитаться и заменяли новым слоем. Также использовали воздушные пушки для сушки фундаментов. Ранее URA.RU писало, что с 14 апреля вода в реке Тобол начала стремительно расти. Ее уровень поднялся почти до 6,7 метров. В микрорайонах Кургана и округах, где наводнение угрожает затоплением, эвакуируют людей. Актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции нашего агентства.