В центре Челябинска на время репетиции к Дню Победы перекроют движение

15 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Движение ограничат 7 мая на время генеральной репетиции парада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 7 мая ограничат движение на время генеральной репетиции празднования Дня Победы. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «7 мая с 16:00 до 19:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция празднования Дня Победы. На время репетиции будут введены ограничения движения», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании мэрии. Участки дороги, на которых будет перекрыто движение, пока не уточняют. Репетиции также пройдут 16, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. В эти даты движение ограничивать не планируют. Украшать город к Дню Победы начнут 1 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 мая ограничат движение на время генеральной репетиции празднования Дня Победы. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «7 мая с 16:00 до 19:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция празднования Дня Победы. На время репетиции будут введены ограничения движения», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании мэрии. Участки дороги, на которых будет перекрыто движение, пока не уточняют. Репетиции также пройдут 16, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. В эти даты движение ограничивать не планируют. Украшать город к Дню Победы начнут 1 мая.