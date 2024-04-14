14 апреля 2024

В центре Челябинска на время репетиции к Дню Победы перекроют движение

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, репетиция парада, торжественное построение
Движение ограничат 7 мая на время генеральной репетиции парада Фото:

В Челябинске 7 мая ограничат движение на время генеральной репетиции празднования Дня Победы. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«7 мая с 16:00 до 19:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция празднования Дня Победы. На время репетиции будут введены ограничения движения», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании мэрии.

Участки дороги, на которых будет перекрыто движение, пока не уточняют. Репетиции также пройдут 16, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. В эти даты движение ограничивать не планируют. Украшать город к Дню Победы начнут 1 мая.

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В Челябинске 7 мая ограничат движение на время генеральной репетиции празднования Дня Победы. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «7 мая с 16:00 до 19:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция празднования Дня Победы. На время репетиции будут введены ограничения движения», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании мэрии. Участки дороги, на которых будет перекрыто движение, пока не уточняют. Репетиции также пройдут 16, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. В эти даты движение ограничивать не планируют. Украшать город к Дню Победы начнут 1 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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