Десять свердловских предприятий поедут делиться опытом в Ташкент

15 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

22—24 апреля в Ташкенте пройдет промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» Фото: Илья Московец © URA.RU Десять свердловских предприятий станут участниками выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет 22—24 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Среди них — Каменск-Уральский металлургический завод и Богословский кабельный завод, сообщает департамент информационной политики региона. «Предприятия региона продемонстрируют металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий. На коллективном стенде Свердловской области будут представлены десять предприятий», — рассказали в департаменте. Среди предприятий-участников — Красногвардейский машиностроительный завод, Богословский кабельный завод, «Бантер Групп», «А2», Каменск-Уральский металлургический завод, «Синергия», научно-производственный холдинг «ВМП», научно-производственный центр «Промэлектроника», НИКСИ ПЛАСТ, Первоуральский автоагрегатный завод. Еще 45 предприятий поедут на выставку не в качестве экспонентов, а чтобы посмотреть на опыт узбекских коллег. Они посетят промышленные предприятия, примут участие в переговорах. В Екатеринбурге «Иннопром» пройдет 8 — 11 июля. Страной партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашал на выставку в уральскую столицу иностранных гостей. В частности, участников Всемирного фестиваля молодежи, которые приезжали в уральскую столицу. «Там вы увидите всю продукцию, которая выпускается у нас на Урале и в нашей стране», — говорил Куйвашев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять свердловских предприятий станут участниками выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет 22—24 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Среди них — Каменск-Уральский металлургический завод и Богословский кабельный завод, сообщает департамент информационной политики региона. «Предприятия региона продемонстрируют металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий. На коллективном стенде Свердловской области будут представлены десять предприятий», — рассказали в департаменте. Среди предприятий-участников — Красногвардейский машиностроительный завод, Богословский кабельный завод, «Бантер Групп», «А2», Каменск-Уральский металлургический завод, «Синергия», научно-производственный холдинг «ВМП», научно-производственный центр «Промэлектроника», НИКСИ ПЛАСТ, Первоуральский автоагрегатный завод. Еще 45 предприятий поедут на выставку не в качестве экспонентов, а чтобы посмотреть на опыт узбекских коллег. Они посетят промышленные предприятия, примут участие в переговорах. В Екатеринбурге «Иннопром» пройдет 8 — 11 июля. Страной партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашал на выставку в уральскую столицу иностранных гостей. В частности, участников Всемирного фестиваля молодежи, которые приезжали в уральскую столицу. «Там вы увидите всю продукцию, которая выпускается у нас на Урале и в нашей стране», — говорил Куйвашев.