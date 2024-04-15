Десять свердловских предприятий поедут делиться опытом в Ташкент

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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, промышленное предприятие, завод, производство
22—24 апреля в Ташкенте пройдет промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» Фото:

Десять свердловских предприятий станут участниками выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет 22—24 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Среди них — Каменск-Уральский металлургический завод и Богословский кабельный завод, сообщает департамент информационной политики региона.

«Предприятия региона продемонстрируют металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий. На коллективном стенде Свердловской области будут представлены десять предприятий», — рассказали в департаменте.

Среди предприятий-участников — Красногвардейский машиностроительный завод, Богословский кабельный завод, «Бантер Групп», «А2», Каменск-Уральский металлургический завод, «Синергия», научно-производственный холдинг «ВМП», научно-производственный центр «Промэлектроника», НИКСИ ПЛАСТ, Первоуральский автоагрегатный завод. Еще 45 предприятий поедут на выставку не в качестве экспонентов, а чтобы посмотреть на опыт узбекских коллег. Они посетят промышленные предприятия, примут участие в переговорах.

В Екатеринбурге «Иннопром» пройдет 8 — 11 июля. Страной партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашал на выставку в уральскую столицу иностранных гостей. В частности, участников Всемирного фестиваля молодежи, которые приезжали в уральскую столицу. «Там вы увидите всю продукцию, которая выпускается у нас на Урале и в нашей стране», — говорил Куйвашев.

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Десять свердловских предприятий станут участниками выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет 22—24 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Среди них — Каменск-Уральский металлургический завод и Богословский кабельный завод, сообщает департамент информационной политики региона. «Предприятия региона продемонстрируют металлоконструкции и трубы, машины и механизмы для нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий. На коллективном стенде Свердловской области будут представлены десять предприятий», — рассказали в департаменте. Среди предприятий-участников — Красногвардейский машиностроительный завод, Богословский кабельный завод, «Бантер Групп», «А2», Каменск-Уральский металлургический завод, «Синергия», научно-производственный холдинг «ВМП», научно-производственный центр «Промэлектроника», НИКСИ ПЛАСТ, Первоуральский автоагрегатный завод. Еще 45 предприятий поедут на выставку не в качестве экспонентов, а чтобы посмотреть на опыт узбекских коллег. Они посетят промышленные предприятия, примут участие в переговорах. В Екатеринбурге «Иннопром» пройдет 8 — 11 июля. Страной партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев приглашал на выставку в уральскую столицу иностранных гостей. В частности, участников Всемирного фестиваля молодежи, которые приезжали в уральскую столицу. «Там вы увидите всю продукцию, которая выпускается у нас на Урале и в нашей стране», — говорил Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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