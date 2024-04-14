Петерман сделал заявление о своем участии в довыборах в думу ХМАО

Петерман допустил свое участие в довыборах в югорскую думу

15 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Александр Петерман активизировался перед довыборами в думу ХМАО (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нижневартовский авторитетный бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. Заявление он сделал в подконтрольном блоге «Дорогая Айгуль». «Кстати, вот, все-таки, хорошая идея — мне рассказали про выборы в окружную думу на место ушедшего Андреева. Может, и есть смысл, не знаю. Желания, конечно, большого нет у меня. Ну, скажем, надо влиять на ситуацию, и если не получается к совести призвать, значит, надо уже более жестко как-то поступать», — заявил Петерман. При этом, пока свободных мандатов в окружном заксобрании нет, однако в кулуарах распространяются слухи о сложении полномочий двух депутатов — Петра Созонова («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексея Андреева (АО «ДСК „Автобан“». Избирательный округ последнего охватывает Мегион и Нижневартовск, в котором базируется подконтрольная Петерману корпорация «Славтэк». Ранее URA.RU писало о том, что Петерман подает сигнал властям ХМАО в преддверии выборов. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) эксперты связывают с тем, что предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижневартовский авторитетный бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. Заявление он сделал в подконтрольном блоге «Дорогая Айгуль». «Кстати, вот, все-таки, хорошая идея — мне рассказали про выборы в окружную думу на место ушедшего Андреева. Может, и есть смысл, не знаю. Желания, конечно, большого нет у меня. Ну, скажем, надо влиять на ситуацию, и если не получается к совести призвать, значит, надо уже более жестко как-то поступать», — заявил Петерман. При этом, пока свободных мандатов в окружном заксобрании нет, однако в кулуарах распространяются слухи о сложении полномочий двух депутатов — Петра Созонова («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексея Андреева (АО «ДСК „Автобан“». Избирательный округ последнего охватывает Мегион и Нижневартовск, в котором базируется подконтрольная Петерману корпорация «Славтэк». Ранее URA.RU писало о том, что Петерман подает сигнал властям ХМАО в преддверии выборов. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) эксперты связывают с тем, что предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам.