14 апреля 2024

Петерман сделал заявление о своем участии в довыборах в думу ХМАО

Петерман допустил свое участие в довыборах в югорскую думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония награждения спортивной элиты. (Необр.) Нижневартовск, петерман александр, элита
Александр Петерман активизировался перед довыборами в думу ХМАО (архивное фото) Фото:

Нижневартовский авторитетный бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. Заявление он сделал в подконтрольном блоге «Дорогая Айгуль».

«Кстати, вот, все-таки, хорошая идея — мне рассказали про выборы в окружную думу на место ушедшего Андреева. Может, и есть смысл, не знаю. Желания, конечно, большого нет у меня. Ну, скажем, надо влиять на ситуацию, и если не получается к совести призвать, значит, надо уже более жестко как-то поступать», — заявил Петерман.

При этом, пока свободных мандатов в окружном заксобрании нет, однако в кулуарах распространяются слухи о сложении полномочий двух депутатов — Петра Созонова («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексея Андреева (АО «ДСК „Автобан“». Избирательный округ последнего охватывает Мегион и Нижневартовск, в котором базируется подконтрольная Петерману корпорация «Славтэк».

Ранее URA.RU писало о том, что Петерман подает сигнал властям ХМАО в преддверии выборов. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) эксперты связывают с тем, что предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам.

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Нижневартовский авторитетный бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. Заявление он сделал в подконтрольном блоге «Дорогая Айгуль». «Кстати, вот, все-таки, хорошая идея — мне рассказали про выборы в окружную думу на место ушедшего Андреева. Может, и есть смысл, не знаю. Желания, конечно, большого нет у меня. Ну, скажем, надо влиять на ситуацию, и если не получается к совести призвать, значит, надо уже более жестко как-то поступать», — заявил Петерман. При этом, пока свободных мандатов в окружном заксобрании нет, однако в кулуарах распространяются слухи о сложении полномочий двух депутатов — Петра Созонова («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексея Андреева (АО «ДСК „Автобан“». Избирательный округ последнего охватывает Мегион и Нижневартовск, в котором базируется подконтрольная Петерману корпорация «Славтэк». Ранее URA.RU писало о том, что Петерман подает сигнал властям ХМАО в преддверии выборов. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) эксперты связывают с тем, что предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам.
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