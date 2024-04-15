Екатеринбуржец, сбивший насмерть мальчика, досрочно вышел на свободу

15 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Александр Нырков был осужден в 2023 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец Александр Нырков, который сбил насмерть восьмилетнего мальчика, досрочно вышел на свободу. Его ходатайство об УДО удовлетворил Свердловский областной суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Постановление Красногорского райсуд Каменска-Уральского отменено. Нырков условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания», — подтвердили в суде. При этом на Ныркова возложили ряд обязательств: в течение трех дней он обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, за месяц найти работу, либо встать на учет в центр занятости. Также он не может менять место жительства и работы без уведомления ГУФСИН. Смертельная авария произошла в октябре 2021 года на улице Димитрова. По версии следствия, Нырков мчался на Peugeot 4007 со скоростью 111,3 км/ч, тогда как на участке дороги действовало ограничения в 60 км/ч. Под колеса его машины попал мотоцикл, которым управлял десятилетний мальчик. Он перевозил своего младшего брата. Они хотели пересечь проезжую часть. Впоследствии экспертизы показали, если бы Нырков ехал не превысил скорость, то трагедии удалось бы избежать. Восьмилетний мальчик скончался на месте аварии, его старший брат выжил. В январе 2023 года Нырков был осужден на два года. А отбывать наказание начал через три месяца в колонии-поселении №59 (Каменск-Уральский). На свободу он вышел, проведя в колонии больше 11 месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр Нырков, который сбил насмерть восьмилетнего мальчика, досрочно вышел на свободу. Его ходатайство об УДО удовлетворил Свердловский областной суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Постановление Красногорского райсуд Каменска-Уральского отменено. Нырков условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания», — подтвердили в суде. При этом на Ныркова возложили ряд обязательств: в течение трех дней он обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, за месяц найти работу, либо встать на учет в центр занятости. Также он не может менять место жительства и работы без уведомления ГУФСИН. Смертельная авария произошла в октябре 2021 года на улице Димитрова. По версии следствия, Нырков мчался на Peugeot 4007 со скоростью 111,3 км/ч, тогда как на участке дороги действовало ограничения в 60 км/ч. Под колеса его машины попал мотоцикл, которым управлял десятилетний мальчик. Он перевозил своего младшего брата. Они хотели пересечь проезжую часть. Впоследствии экспертизы показали, если бы Нырков ехал не превысил скорость, то трагедии удалось бы избежать. Восьмилетний мальчик скончался на месте аварии, его старший брат выжил. В январе 2023 года Нырков был осужден на два года. А отбывать наказание начал через три месяца в колонии-поселении №59 (Каменск-Уральский). На свободу он вышел, проведя в колонии больше 11 месяцев.