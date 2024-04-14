В Абатском районе Тюменской области составили карту затопления, отметив на ней адреса, которые попадают в зону ЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Игорь Васильев.
«Рассмотрели на интерактивной карте зоны возможного затопления. Настоятельно призываю односельчан заблаговременно вывозить имущество из зон затопления. Особенность нынешнего половодья — большая скорость движения воды и стремительный подъем ее уровня! Времени, сил и техники экстренно вывезти имущество потом просто не будет!» — написал в своем telegram-канале глава района Игорь Васильев.
Он также добавил, что территория затопления может меняться, в зависимости от высоты уровня воды. Сейчас в опасную зону попадают следующие адреса:
- переулки Комсомольский, Красноармейский, Береговой (дома №3,4), Ишимский, Пролетарский, Школьный;
- улицы Кооперативная, Артамонова, Восточная, Гоголя, Дзержинского, Заречная, Интернациональная, Свободы, Луговая, Маслова, 9 мая, Набережная, Поселковая, Почтовая, Пролетарская, Сибирская, Советская, Солдатская, Титова, Юбилейная, Обороны;
- ул. Береговая (дома №1-10);
- ул.Ленина до ул. Зеленая;
- ул. Лермонтова (дома № 1-3);
- ул.Обороны (дома № 55-61, 56-60;
- ул. Чкалова (дома № 32-47);
- ул. Октябрьская (дома № 1-6, 60-72).
Ранее URA.RU писало, что подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском районе.
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