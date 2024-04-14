14 апреля 2024

В Абатском районе назвали адреса, жителям которых грозит затопление. Карта

Власти Абатского района Тюменской области опубликовали карту затопления
© Служба новостей «URA.RU»
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В Абатском районе Тюменской области составили карту затопления, отметив на ней адреса, которые попадают в зону ЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Игорь Васильев.

«Рассмотрели на интерактивной карте зоны возможного затопления. Настоятельно призываю односельчан заблаговременно вывозить имущество из зон затопления. Особенность нынешнего половодья — большая скорость движения воды и стремительный подъем ее уровня! Времени, сил и техники экстренно вывезти имущество потом просто не будет!» — написал в своем telegram-канале глава района Игорь Васильев.

Он также добавил, что территория затопления может меняться, в зависимости от высоты уровня воды. Сейчас в опасную зону попадают следующие адреса:

  • переулки Комсомольский, Красноармейский, Береговой (дома №3,4), Ишимский, Пролетарский, Школьный;
  • улицы Кооперативная, Артамонова, Восточная, Гоголя, Дзержинского, Заречная, Интернациональная, Свободы, Луговая, Маслова, 9 мая, Набережная, Поселковая, Почтовая, Пролетарская, Сибирская, Советская, Солдатская, Титова, Юбилейная, Обороны;
  • ул. Береговая (дома №1-10);
  • ул.Ленина до ул. Зеленая;
  • ул. Лермонтова (дома № 1-3);
  • ул.Обороны (дома № 55-61, 56-60;
  • ул. Чкалова (дома № 32-47);
  • ул. Октябрьская (дома № 1-6, 60-72).

Ранее URA.RU писало, что подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском районе.

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В Абатском районе Тюменской области составили карту затопления, отметив на ней адреса, которые попадают в зону ЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Игорь Васильев. «Рассмотрели на интерактивной карте зоны возможного затопления. Настоятельно призываю односельчан заблаговременно вывозить имущество из зон затопления. Особенность нынешнего половодья — большая скорость движения воды и стремительный подъем ее уровня! Времени, сил и техники экстренно вывезти имущество потом просто не будет!» — написал в своем telegram-канале глава района Игорь Васильев. Он также добавил, что территория затопления может меняться, в зависимости от высоты уровня воды. Сейчас в опасную зону попадают следующие адреса: Ранее URA.RU писало, что подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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