В Абатском районе назвали адреса, жителям которых грозит затопление. Карта

Власти Абатского района Тюменской области опубликовали карту затопления

15 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Граждан просят эвакуироваться до наступления критической ситуации (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области составили карту затопления, отметив на ней адреса, которые попадают в зону ЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Игорь Васильев. «Рассмотрели на интерактивной карте зоны возможного затопления. Настоятельно призываю односельчан заблаговременно вывозить имущество из зон затопления. Особенность нынешнего половодья — большая скорость движения воды и стремительный подъем ее уровня! Времени, сил и техники экстренно вывезти имущество потом просто не будет!» — написал в своем telegram-канале глава района Игорь Васильев. Он также добавил, что территория затопления может меняться, в зависимости от высоты уровня воды. Сейчас в опасную зону попадают следующие адреса: переулки Комсомольский, Красноармейский, Береговой (дома №3,4), Ишимский, Пролетарский, Школьный;

улицы Кооперативная, Артамонова, Восточная, Гоголя, Дзержинского, Заречная, Интернациональная, Свободы, Луговая, Маслова, 9 мая, Набережная, Поселковая, Почтовая, Пролетарская, Сибирская, Советская, Солдатская, Титова, Юбилейная, Обороны;

ул. Береговая (дома №1-10);

ул.Ленина до ул. Зеленая;

ул. Лермонтова (дома № 1-3);

ул.Обороны (дома № 55-61, 56-60;

ул. Чкалова (дома № 32-47);

ул. Октябрьская (дома № 1-6, 60-72). Ранее URA.RU писало, что подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском районе. telegram-канал Игоря Васильева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе Тюменской области составили карту затопления, отметив на ней адреса, которые попадают в зону ЧС. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава района Игорь Васильев. «Рассмотрели на интерактивной карте зоны возможного затопления. Настоятельно призываю односельчан заблаговременно вывозить имущество из зон затопления. Особенность нынешнего половодья — большая скорость движения воды и стремительный подъем ее уровня! Времени, сил и техники экстренно вывезти имущество потом просто не будет!» — написал в своем telegram-канале глава района Игорь Васильев. Он также добавил, что территория затопления может меняться, в зависимости от высоты уровня воды. Сейчас в опасную зону попадают следующие адреса: Ранее URA.RU писало, что подобную карту составили и в Ялуторовске. Также зоны подтопления известны в Упоровском районе.