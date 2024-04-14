В Ялуторовске ждут «большую воду» в 930 сантиметров и наводнение. Карта

Власти Ялуторовска показали карту затопления города

15 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Ялуторовске ждут воду на уровне 930 см, что на 80 см больше критической отметки (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Власти Ялуторовска скорректировали карту затопления города, так как подъем Тобола может составить 930 сантиметров. Об этом пишут в telegram-канале муниципалитета. «По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 930 сантиметров. С учетом корректировки, размещаем карту участков, попадающих под подтопление», — такой пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города. Критический уровень воды, при котором Ялуторовску грозит затопление, составляет 850 сантиметров. 15 апреля он находится на отметке в 448 см. telegram-канал администрации Ялуторовска Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ялуторовска скорректировали карту затопления города, так как подъем Тобола может составить 930 сантиметров. Об этом пишут в telegram-канале муниципалитета. «По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 930 сантиметров. С учетом корректировки, размещаем карту участков, попадающих под подтопление», — такой пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города. Критический уровень воды, при котором Ялуторовску грозит затопление, составляет 850 сантиметров. 15 апреля он находится на отметке в 448 см.