В Ялуторовске ждут воду на уровне 930 см, что на 80 см больше критической отметки (архивное фото)
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Власти Ялуторовска скорректировали карту затопления города, так как подъем Тобола может составить 930 сантиметров. Об этом пишут в telegram-канале муниципалитета.
«По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 930 сантиметров. С учетом корректировки, размещаем карту участков, попадающих под подтопление», — такой пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города.
Критический уровень воды, при котором Ялуторовску грозит затопление, составляет 850 сантиметров. 15 апреля он находится на отметке в 448 см.
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