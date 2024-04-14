14 апреля 2024

В Ялуторовске ждут «большую воду» в 930 сантиметров и наводнение. Карта

Власти Ялуторовска показали карту затопления города
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ялуторовске ждут воду на уровне 930 см, что на 80 см больше критической отметки (архивное фото) Фото:
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Власти Ялуторовска скорректировали карту затопления города, так как подъем Тобола может составить 930 сантиметров. Об этом пишут в telegram-канале муниципалитета.

«По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 930 сантиметров. С учетом корректировки, размещаем карту участков, попадающих под подтопление», — такой пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города.

Критический уровень воды, при котором Ялуторовску грозит затопление, составляет 850 сантиметров. 15 апреля он находится на отметке в 448 см.

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Власти Ялуторовска скорректировали карту затопления города, так как подъем Тобола может составить 930 сантиметров. Об этом пишут в telegram-канале муниципалитета. «По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 930 сантиметров. С учетом корректировки, размещаем карту участков, попадающих под подтопление», — такой пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города. Критический уровень воды, при котором Ялуторовску грозит затопление, составляет 850 сантиметров. 15 апреля он находится на отметке в 448 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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