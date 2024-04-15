В Таджикистане начались совместные боевые учения с РФ

На территории Таджикистана начались двусторонние учения армии страны и России. В ходе них совместно будут отработаны применение сил по уничтожению террористов и подготовка работы воинских формирований в горной местности. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — передает ведомство. Также будет отработано управление подразделениями во время прикрытия границ государства и уничтожения прорвавшихся на них дезертиров.
Церемония открытия совместных учений состоялась в Хатлонской области Таджикистана на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон». Учения будут проходить с 15 по 18 апреля.
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На территории Таджикистана начались двусторонние учения армии страны и России. В ходе них совместно будут отработаны применение сил по уничтожению террористов и подготовка работы воинских формирований в горной местности. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — передает ведомство. Также будет отработано управление подразделениями во время прикрытия границ государства и уничтожения прорвавшихся на них дезертиров. Церемония открытия совместных учений состоялась в Хатлонской области Таджикистана на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон». Учения будут проходить с 15 по 18 апреля.