В Таджикистане начались совместные боевые учения с РФ

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Армии Таджикистана и ВС РФ вместе будут отрабатывать применение сил по уничтожению террористов Фото:

На территории Таджикистана начались двусторонние учения армии страны и России. В ходе них совместно будут отработаны применение сил по уничтожению террористов и подготовка работы воинских формирований в горной местности. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — передает ведомство. Также будет отработано управление подразделениями во время прикрытия границ государства и уничтожения прорвавшихся на них дезертиров.

Церемония открытия совместных учений состоялась в Хатлонской области Таджикистана на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон». Учения будут проходить с 15 по 18 апреля.

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На территории Таджикистана начались двусторонние учения армии страны и России. В ходе них совместно будут отработаны применение сил по уничтожению террористов и подготовка работы воинских формирований в горной местности. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — передает ведомство. Также будет отработано управление подразделениями во время прикрытия границ государства и уничтожения прорвавшихся на них дезертиров. Церемония открытия совместных учений состоялась в Хатлонской области Таджикистана на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон». Учения будут проходить с 15 по 18 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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