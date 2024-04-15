Екатеринбургский дворник, убивший в ДТП ребенка, скрывается от приставов

15 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Руслан Аптуков не платит компенсацию семье погибшей девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Трагедия на Эльмаше: пьяный гонщик угробил семилетнюю девочку Жительница Заречного (Свердловская область) Ирина Иванова не может получить компенсацию от виновника ДТП, унесшего жизнь ее семилетней дочери Нади Котугиной. Дворник Руслан Аптуков уклоняется от выплаты морального вреда — один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама многодетная мама. «Прошло почти десять лет, но виновник гибели моей дочери не выплатил пока ни рубля. Аптуков после выхода из тюрьмы жил на Эльмаше. Информации о том, где он на данный момент и чем занимается, нет. Из-за этого судебные приставы не могут взыскать с него моральный вред в размере миллиона рублей», — посетовала Иванова. Женщина обеспокоена тем, что виновник смертельного ДТП может избежать наказания за неисполнение судебного решения. «Суд назначил Аптукову пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. Пока он сидел, я не ждала выплат, но после выхода я думала, что он попросит прощения, начнет понемногу выплачивать. Но никаких извинений не последовало. А о деньгах я вообще молчу. Боюсь, что за неуплату никакого наказания не последует», — поделилась Ирина. Редакция направила официальный запрос в Федеральную службу судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил. В распоряжении агентства не оказалось контактов Руслана Аптукова. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. В Екатеринбурге 18 июня 2014 года прошло прощание с маленькой Надей Котугиной, жертвой пьяного дворника-водителя Руслана Аптукова. Он на высокой скорости сбил девочку и протащил ее на капоте автомобиля. Мужчину арестовали, а после отправили за решетку. Подробности трагического происшествия — в отдельном репортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Заречного (Свердловская область) Ирина Иванова не может получить компенсацию от виновника ДТП, унесшего жизнь ее семилетней дочери Нади Котугиной. Дворник Руслан Аптуков уклоняется от выплаты морального вреда — один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама многодетная мама. «Прошло почти десять лет, но виновник гибели моей дочери не выплатил пока ни рубля. Аптуков после выхода из тюрьмы жил на Эльмаше. Информации о том, где он на данный момент и чем занимается, нет. Из-за этого судебные приставы не могут взыскать с него моральный вред в размере миллиона рублей», — посетовала Иванова. Женщина обеспокоена тем, что виновник смертельного ДТП может избежать наказания за неисполнение судебного решения. «Суд назначил Аптукову пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. Пока он сидел, я не ждала выплат, но после выхода я думала, что он попросит прощения, начнет понемногу выплачивать. Но никаких извинений не последовало. А о деньгах я вообще молчу. Боюсь, что за неуплату никакого наказания не последует», — поделилась Ирина. Редакция направила официальный запрос в Федеральную службу судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил. В распоряжении агентства не оказалось контактов Руслана Аптукова. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. В Екатеринбурге 18 июня 2014 года прошло прощание с маленькой Надей Котугиной, жертвой пьяного дворника-водителя Руслана Аптукова. Он на высокой скорости сбил девочку и протащил ее на капоте автомобиля. Мужчину арестовали, а после отправили за решетку. Подробности трагического происшествия — в отдельном репортаже URA.RU.