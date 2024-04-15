Новые микрорайоны Кургана ждет эвакуация из-за быстрого роста уровня Тобола

Жителей курганских микрорайонов, расположенных в зонах подтоплений, будут эвакуировать по мере быстрого роста уровня воды в реке Тобол. За последние два часа река выросла еще на 12 см. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области.
«Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в г. Курган — 685 см», — говорится в сводке. Прирост составил 12 см.
Критический уровнь для эвакуации жителей нескольких микрорайонов наступил на уровне 674 см. Вода может прийти в дома микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В ряде районов администрация уже проводит эвакуацию.
В селе Бараба, где находится гидропост на пути течения Тобола в сторону Кургана, также зафиксирован рост уровня воды. Поднявшись на шесть см, река у села достигла отметки 301 см.
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Жителей курганских микрорайонов, расположенных в зонах подтоплений, будут эвакуировать по мере быстрого роста уровня воды в реке Тобол. За последние два часа река выросла еще на 12 см. Об этом сообщается на геоинформационном портале Курганской области. «Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в г. Курган — 685 см», — говорится в сводке. Прирост составил 12 см. Критический уровнь для эвакуации жителей нескольких микрорайонов наступил на уровне 674 см. Вода может прийти в дома микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В ряде районов администрация уже проводит эвакуацию. В селе Бараба, где находится гидропост на пути течения Тобола в сторону Кургана, также зафиксирован рост уровня воды. Поднявшись на шесть см, река у села достигла отметки 301 см. Ранее URA.RU сообщало, что за минувшие два часа вода поднялась на 7 см. Уровень воды подошел к критическому значению для затопления 17 микрорайонов города. За ситуацией с уровнем воды следите в онлайн-трансляции URA.RU.