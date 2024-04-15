Уровень воды в реке Тобол достиг отметки 673 см. До начала подтопления 17 микрорайонов города остался один см. Данные зафиксированы на геоинформационном портале Курганской области.
«На 14:00 15 апреля уровень воды в Кургане 673 см», — говорится на инфоресурсе. За два часа прирост составил девять сантиметров.
Отмечалось, что при уровне воды в 674 см подтопление угрожает жителям семнадцати микрорайонов Кургана, а также десяткам дачных поселков. Опасные последствия наводнения грозят населению микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В настоящее время идет эвакуация жителей из некоторых частей города.
На ближайшем по пути следования большой воды гидропосте в селе Бараба также зафиксирован рост уровня воды. За два часа Тобол поднялся на 14 см и составил 295 см.
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Уровень воды в реке Тобол достиг отметки 673 см. До начала подтопления 17 микрорайонов города остался один см. Данные зафиксированы на геоинформационном портале Курганской области. «На 14:00 15 апреля уровень воды в Кургане 673 см», — говорится на инфоресурсе. За два часа прирост составил девять сантиметров. Отмечалось, что при уровне воды в 674 см подтопление угрожает жителям семнадцати микрорайонов Кургана, а также десяткам дачных поселков. Опасные последствия наводнения грозят населению микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В настоящее время идет эвакуация жителей из некоторых частей города. На ближайшем по пути следования большой воды гидропосте в селе Бараба также зафиксирован рост уровня воды. За два часа Тобол поднялся на 14 см и составил 295 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за два часа вода поднялась на 18 см. За последние сутки прирост в городе реки Тобол составил 140 см. Следить за актуальным уровнем воды в Кургане и области можно в онлайн-трансляции URA.RU.