В Кургане река Тобол начинает топить дома в 17 микрорайонах. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, потоп, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, подтопление, разлив
В Кургане вода перешла опасную отметку Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол достиг отметки 673 см. До начала подтопления 17 микрорайонов города остался один см. Данные зафиксированы на геоинформационном портале Курганской области.

«На 14:00 15 апреля уровень воды в Кургане 673 см», — говорится на инфоресурсе. За два часа прирост составил девять сантиметров.

Отмечалось, что при уровне воды в 674 см подтопление угрожает жителям семнадцати микрорайонов Кургана, а также десяткам дачных поселков. Опасные последствия наводнения грозят населению микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В настоящее время идет эвакуация жителей из некоторых частей города.

На ближайшем по пути следования большой воды гидропосте в селе Бараба также зафиксирован рост уровня воды. За два часа Тобол поднялся на 14 см и составил 295 см.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за два часа вода поднялась на 18 см. За последние сутки прирост в городе реки Тобол составил 140 см. Следить за актуальным уровнем воды в Кургане и области можно в онлайн-трансляции URA.RU.

В Кургане вода поднялась на 9 см и вплотную приблизилась к критичной отметке для подтопления
В Кургане вода поднялась на 9 см и вплотную приблизилась к критичной отметке для подтопления
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Тобол достиг отметки 673 см. До начала подтопления 17 микрорайонов города остался один см. Данные зафиксированы на геоинформационном портале Курганской области. «На 14:00 15 апреля уровень воды в Кургане 673 см», — говорится на инфоресурсе. За два часа прирост составил девять сантиметров. Отмечалось, что при уровне воды в 674 см подтопление угрожает жителям семнадцати микрорайонов Кургана, а также десяткам дачных поселков. Опасные последствия наводнения грозят населению микрорайонов Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. В настоящее время идет эвакуация жителей из некоторых частей города. На ближайшем по пути следования большой воды гидропосте в селе Бараба также зафиксирован рост уровня воды. За два часа Тобол поднялся на 14 см и составил 295 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за два часа вода поднялась на 18 см. За последние сутки прирост в городе реки Тобол составил 140 см. Следить за актуальным уровнем воды в Кургане и области можно в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...