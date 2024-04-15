В Тюмени ввели еще один запрет для самокатчиков

Тюменцам запретили ездить на самокатах по льду

15 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Ездить по наледи или вдвоем на одном самокате не выйдет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени открывается сезон самокатов, однако горожане не смогут взять транспорт в аренду, если произойдет похолодание и на дорогах будет наледь. Об этом URA.RU рассказали в сервисе Whoosh. Также клиентам компании запретили кататься вдвоем на одном самокате. «Мы приступаем к выводу самокатов в город. В первые дни возобновления сезона в Тюмени сохранится переменчивая погода — возможны ночные заморозки, поэтому временно максимальная скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч. При значительном ухудшении погодных условий самокаты будут становиться временно недоступными для аренды. Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город „на паузу“ — самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится», — рассказали в Whoosh. Там также отметили, что в Тюмени внедрена технология «Антитандем». Она выявляет тех, кто ездит на одном самокате вдвоем. В таком случае скорость транспорта будет снижаться, а за повторное нарушение пользователей будут штрафовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открывается сезон самокатов, однако горожане не смогут взять транспорт в аренду, если произойдет похолодание и на дорогах будет наледь. Об этом URA.RU рассказали в сервисе Whoosh. Также клиентам компании запретили кататься вдвоем на одном самокате. «Мы приступаем к выводу самокатов в город. В первые дни возобновления сезона в Тюмени сохранится переменчивая погода — возможны ночные заморозки, поэтому временно максимальная скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч. При значительном ухудшении погодных условий самокаты будут становиться временно недоступными для аренды. Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город „на паузу“ — самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится», — рассказали в Whoosh. Там также отметили, что в Тюмени внедрена технология «Антитандем». Она выявляет тех, кто ездит на одном самокате вдвоем. В таком случае скорость транспорта будет снижаться, а за повторное нарушение пользователей будут штрафовать.