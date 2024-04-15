Челябинские подростки разнесли Mercedes на Тополиной аллее. Видео

15 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Старая иномарка чем-то не понравилась подросткам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинские подростки разбили стекла у Mercedes на Тополиной аллее. Видео с кадрами издевательств над немецким автомобилем появились 15 апреля в городских пабликах во «Вконтакте». «Вот, уважаемые родители, это ваши дети. Мальчики и девочки, этот мерседес стоит уже очень давно. Видимо не терпится разрушить все. Воспитанием никто из вас не занимается, и никаких границ нет в голове у ваших детей», — комментируют ролик в сообществе «Тополинка, Тополиная аллея Челябинск». Местные жители активно комментируют видео, нередко находя нецензурные слова для характеристики действий вандалов. В целом действия подростков не вызвали понимания жителей областного центра. О реакции правоохранителей на появление ролика на данный момент неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские подростки разбили стекла у Mercedes на Тополиной аллее. Видео с кадрами издевательств над немецким автомобилем появились 15 апреля в городских пабликах во «Вконтакте». «Вот, уважаемые родители, это ваши дети. Мальчики и девочки, этот мерседес стоит уже очень давно. Видимо не терпится разрушить все. Воспитанием никто из вас не занимается, и никаких границ нет в голове у ваших детей», — комментируют ролик в сообществе «Тополинка, Тополиная аллея Челябинск». Местные жители активно комментируют видео, нередко находя нецензурные слова для характеристики действий вандалов. В целом действия подростков не вызвали понимания жителей областного центра. О реакции правоохранителей на появление ролика на данный момент неизвестно.