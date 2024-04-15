Челябинские подростки разбили стекла у Mercedes на Тополиной аллее. Видео с кадрами издевательств над немецким автомобилем появились 15 апреля в городских пабликах во «Вконтакте».
«Вот, уважаемые родители, это ваши дети. Мальчики и девочки, этот мерседес стоит уже очень давно. Видимо не терпится разрушить все. Воспитанием никто из вас не занимается, и никаких границ нет в голове у ваших детей», — комментируют ролик в сообществе «Тополинка, Тополиная аллея Челябинск».
Местные жители активно комментируют видео, нередко находя нецензурные слова для характеристики действий вандалов. В целом действия подростков не вызвали понимания жителей областного центра. О реакции правоохранителей на появление ролика на данный момент неизвестно.
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