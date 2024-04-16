Правительство выделит 8 трлн рублей регионам на субсидирование инвестпроектов

16 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Вопросы укрепления финансового суверенитета сегодня снова в повестке правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти направят 8 трлн рублей регионам для субсидирования программ государственно-частного партнерства, поддержку получат те предприниматели, которые привлекают капиталы через выпуск облигаций. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию финансовых инструментов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. «Межбюджетные трансферты регионам на эти цели (субсидии на выпуск, размещение и приобретение ценных бумаг) только на текущий год предусмотрены в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Запускаем новые инструменты для частных инвесторов. Многие граждане сейчас могут получить пассивный доход от депозитов в банках», — сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии. Премьер рассказал, что правительство совместно с Центробанком РФ и Московской биржей оказывает поддержку компаниям, которые привлекают инвестиции через публичное размещение акций. Это стало возможно благодаря модернизации в 2023 году института государственно-частного партнерства, а новый госстандарт в 2024 году появится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Меры, в своей совокупности, позволили увеличить приток бизнес-инвестиций в экономику на 10% в сравнении с 2022 годом. «Наши усилия направлены не только на совершенствование самого механизма привлечения капиталов в экономику, но и на решение системных, стратегических задач», — подчеркнул Мишустин. Трансляция стратегической сессии с его участием велась в эфире телеканала «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти направят 8 трлн рублей регионам для субсидирования программ государственно-частного партнерства, поддержку получат те предприниматели, которые привлекают капиталы через выпуск облигаций. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию финансовых инструментов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. «Межбюджетные трансферты регионам на эти цели (субсидии на выпуск, размещение и приобретение ценных бумаг) только на текущий год предусмотрены в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Запускаем новые инструменты для частных инвесторов. Многие граждане сейчас могут получить пассивный доход от депозитов в банках», — сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии. Премьер рассказал, что правительство совместно с Центробанком РФ и Московской биржей оказывает поддержку компаниям, которые привлекают инвестиции через публичное размещение акций. Это стало возможно благодаря модернизации в 2023 году института государственно-частного партнерства, а новый госстандарт в 2024 году появится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Меры, в своей совокупности, позволили увеличить приток бизнес-инвестиций в экономику на 10% в сравнении с 2022 годом. «Наши усилия направлены не только на совершенствование самого механизма привлечения капиталов в экономику, но и на решение системных, стратегических задач», — подчеркнул Мишустин. Трансляция стратегической сессии с его участием велась в эфире телеканала «Россия-24».