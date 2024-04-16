Правительство выделит 8 трлн рублей регионам на субсидирование инвестпроектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Вопросы укрепления финансового суверенитета сегодня снова в повестке правительства Фото:

Власти направят 8 трлн рублей регионам для субсидирования программ государственно-частного партнерства, поддержку получат те предприниматели, которые привлекают капиталы через выпуск облигаций. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию финансовых инструментов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля.

«Межбюджетные трансферты регионам на эти цели (субсидии на выпуск, размещение и приобретение ценных бумаг) только на текущий год предусмотрены в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Запускаем новые инструменты для частных инвесторов. Многие граждане сейчас могут получить пассивный доход от депозитов в банках», — сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии.

Премьер рассказал, что правительство совместно с Центробанком РФ и Московской биржей оказывает поддержку компаниям, которые привлекают инвестиции через публичное размещение акций. Это стало возможно благодаря модернизации в 2023 году института государственно-частного партнерства, а новый госстандарт в 2024 году появится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Меры, в своей совокупности, позволили увеличить приток бизнес-инвестиций в экономику на 10% в сравнении с 2022 годом.

«Наши усилия направлены не только на совершенствование самого механизма привлечения капиталов в экономику, но и на решение системных, стратегических задач», — подчеркнул Мишустин. Трансляция стратегической сессии с его участием велась в эфире телеканала «Россия-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти направят 8 трлн рублей регионам для субсидирования программ государственно-частного партнерства, поддержку получат те предприниматели, которые привлекают капиталы через выпуск облигаций. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию финансовых инструментов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. «Межбюджетные трансферты регионам на эти цели (субсидии на выпуск, размещение и приобретение ценных бумаг) только на текущий год предусмотрены в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Запускаем новые инструменты для частных инвесторов. Многие граждане сейчас могут получить пассивный доход от депозитов в банках», — сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии. Премьер рассказал, что правительство совместно с Центробанком РФ и Московской биржей оказывает поддержку компаниям, которые привлекают инвестиции через публичное размещение акций. Это стало возможно благодаря модернизации в 2023 году института государственно-частного партнерства, а новый госстандарт в 2024 году появится в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Меры, в своей совокупности, позволили увеличить приток бизнес-инвестиций в экономику на 10% в сравнении с 2022 годом. «Наши усилия направлены не только на совершенствование самого механизма привлечения капиталов в экономику, но и на решение системных, стратегических задач», — подчеркнул Мишустин. Трансляция стратегической сессии с его участием велась в эфире телеканала «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...