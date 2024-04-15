Река Тобол наращивает темпы прироста уровня воды в Кургане. Карта

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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, паводок, наводнение, Подъем воды
Тобол в Кургане прибавил 11 см за два часа Фото:
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В Курган уровень воды в Тоболе достиг 694 см. Это всего на шесть см меньше показателей с неблагоприятными явлениями. О данных информирует геоинформационный портал Курганской области.

«Уровень воды. Гидропост Курган — 694 см». Река Тобол прибавила 11 см в течение двух часов.

Согласно информации ЦГМС Курганской области, неблагоприятные явления при наводнении начинаются с отметки 700 см. «Ожидаются подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах, затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц», — сообщает сайт ЦГМС.

В Кургане уже проводится эвакуация населения из микрорайонов у реки. Эвакуацию проводят в Старокомогоровке, Осиновке, Смолино, Черемухово, Челноково, станции Камчиха, СНТ.

В селе Бараба Кетовского округа вода достигла отметки 316 см. За два часа Тобол здесь вырос на 15 см.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане началась эвакуация жителей микрорайона Смолино. Власти приняли это решение после повышения реки Тобол до критического уровня для затопления 17 микрорайонов города.

В Кургане вода добралась до отметки 694 см (+ 11 см за два часа)
В Кургане вода добралась до отметки 694 см (+ 11 см за два часа)

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В Курган уровень воды в Тоболе достиг 694 см. Это всего на шесть см меньше показателей с неблагоприятными явлениями. О данных информирует геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды. Гидропост Курган — 694 см». Река Тобол прибавила 11 см в течение двух часов. Согласно информации ЦГМС Курганской области, неблагоприятные явления при наводнении начинаются с отметки 700 см. «Ожидаются подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах, затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц», — сообщает сайт ЦГМС. В Кургане уже проводится эвакуация населения из микрорайонов у реки. Эвакуацию проводят в Старокомогоровке, Осиновке, Смолино, Черемухово, Челноково, станции Камчиха, СНТ. В селе Бараба Кетовского округа вода достигла отметки 316 см. За два часа Тобол здесь вырос на 15 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане началась эвакуация жителей микрорайона Смолино. Власти приняли это решение после повышения реки Тобол до критического уровня для затопления 17 микрорайонов города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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