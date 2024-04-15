Происшествия Река Тобол наращивает темпы прироста уровня воды в Кургане. Карта 15 апреля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 + Тобол в Кургане прибавил 11 см за два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган уровень воды в Тоболе достиг 694 см. Это всего на шесть см меньше показателей с неблагоприятными явлениями. О данных информирует геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды. Гидропост Курган — 694 см». Река Тобол прибавила 11 см в течение двух часов. Согласно информации ЦГМС Курганской области, неблагоприятные явления при наводнении начинаются с отметки 700 см. «Ожидаются подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах, затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц», — сообщает сайт ЦГМС. В Кургане уже проводится эвакуация населения из микрорайонов у реки. Эвакуацию проводят в Старокомогоровке, Осиновке, Смолино, Черемухово, Челноково, станции Камчиха, СНТ. В селе Бараба Кетовского округа вода достигла отметки 316 см. За два часа Тобол здесь вырос на 15 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане началась эвакуация жителей микрорайона Смолино. Власти приняли это решение после повышения реки Тобол до критического уровня для затопления 17 микрорайонов города. В Кургане вода добралась до отметки 694 см (+ 11 см за два часа) Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курган уровень воды в Тоболе достиг 694 см. Это всего на шесть см меньше показателей с неблагоприятными явлениями. О данных информирует геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды. Гидропост Курган — 694 см». Река Тобол прибавила 11 см в течение двух часов. Согласно информации ЦГМС Курганской области, неблагоприятные явления при наводнении начинаются с отметки 700 см. «Ожидаются подтопления населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах, затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц», — сообщает сайт ЦГМС. В Кургане уже проводится эвакуация населения из микрорайонов у реки. Эвакуацию проводят в Старокомогоровке, Осиновке, Смолино, Черемухово, Челноково, станции Камчиха, СНТ. В селе Бараба Кетовского округа вода достигла отметки 316 см. За два часа Тобол здесь вырос на 15 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане началась эвакуация жителей микрорайона Смолино. Власти приняли это решение после повышения реки Тобол до критического уровня для затопления 17 микрорайонов города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям