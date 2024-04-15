В Ишиме прорыв дамбы грозит «большой водой» 7 500 горожанам. Карта

При прорыве дамбы в Ишиме вода затопит дома, где живут 7 500 горожан

15 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

В зоне затопления могут оказаться более 1 500 домов (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году При переливе воды через дамбу в Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. Такие данные приводит мэрия Ишима. Власти создали карту, на которой схематично можно увидеть, какие зоны попадают под риск ЧС. «При разливе реки Ишим затоплению будет подвержена правобережная часть, где находятся садовые товарищества. Уровень гидротехнического сооружения, защищающего город от „большой воды“, составляет 11,2 метра. При переливе через дамбу в один метр (подъем реки до отметки 12,2 метра) подтоплению подвергнется территория, обозначенная на карте синим цветом. Это около полутора тысяч домовладений и 60 многоквартирных домов, где проживают порядка 7 500 человек, из них 1 645 детей», — сообщили власти. Подробнее с картой можно ознакомиться по этой ссылке . При увеличении можно увидеть конкретные улицы, на которые придет «большая вода». По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим на гидропосте в Ишиме достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки. администрация Ишима, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При переливе воды через дамбу в Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. Такие данные приводит мэрия Ишима. Власти создали карту, на которой схематично можно увидеть, какие зоны попадают под риск ЧС. «При разливе реки Ишим затоплению будет подвержена правобережная часть, где находятся садовые товарищества. Уровень гидротехнического сооружения, защищающего город от „большой воды“, составляет 11,2 метра. При переливе через дамбу в один метр (подъем реки до отметки 12,2 метра) подтоплению подвергнется территория, обозначенная на карте синим цветом. Это около полутора тысяч домовладений и 60 многоквартирных домов, где проживают порядка 7 500 человек, из них 1 645 детей», — сообщили власти. Подробнее с картой можно ознакомиться по этой ссылке. При увеличении можно увидеть конкретные улицы, на которые придет «большая вода». По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим на гидропосте в Ишиме достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки.