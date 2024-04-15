При переливе воды через дамбу в Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. Такие данные приводит мэрия Ишима. Власти создали карту, на которой схематично можно увидеть, какие зоны попадают под риск ЧС.
«При разливе реки Ишим затоплению будет подвержена правобережная часть, где находятся садовые товарищества. Уровень гидротехнического сооружения, защищающего город от „большой воды“, составляет 11,2 метра. При переливе через дамбу в один метр (подъем реки до отметки 12,2 метра) подтоплению подвергнется территория, обозначенная на карте синим цветом. Это около полутора тысяч домовладений и 60 многоквартирных домов, где проживают порядка 7 500 человек, из них 1 645 детей», — сообщили власти.
Подробнее с картой можно ознакомиться по этой ссылке. При увеличении можно увидеть конкретные улицы, на которые придет «большая вода». По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим на гидропосте в Ишиме достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки.
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При переливе воды через дамбу в Ишиме в зоне затопления окажутся частные дома и многоквартирники, в которых проживают порядка 7 500 человек. Такие данные приводит мэрия Ишима. Власти создали карту, на которой схематично можно увидеть, какие зоны попадают под риск ЧС. «При разливе реки Ишим затоплению будет подвержена правобережная часть, где находятся садовые товарищества. Уровень гидротехнического сооружения, защищающего город от „большой воды“, составляет 11,2 метра. При переливе через дамбу в один метр (подъем реки до отметки 12,2 метра) подтоплению подвергнется территория, обозначенная на карте синим цветом. Это около полутора тысяч домовладений и 60 многоквартирных домов, где проживают порядка 7 500 человек, из них 1 645 детей», — сообщили власти. Подробнее с картой можно ознакомиться по этой ссылке. При увеличении можно увидеть конкретные улицы, на которые придет «большая вода». По данным инфоцентра правительства Тюменской области, по состоянию на утро 15 апреля вода в реке Ишим на гидропосте в Ишиме достигла 287 сантиметров, прибавив 54 сантиметра за сутки.