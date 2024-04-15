Депутат думы ХМАО вскрыл конфликт интересов в мэрии

Депутат Таги-Заде пожаловался прокурору ХМАО на чету коммунальщиков в мэрии

15 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Вице-мэра Мегиона подозревают в трудоустройстве супруги в подконтрольное ему учреждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде вскрыл конфликт интересов в администрации Мегиона. Он пожаловался окружному прокурору Евгению Ботвинкину, что вице-мэр по ЖКХ Евгений Кирпиков устроил свою жену Веру советником директора в профильный МУП «Тепловодоканал», находящийся у него в непосредственном подчинении. Скан документа опубликован на личной странице парламентария «Вконтакте». «Довожу до вашего сведения, что заместителем главы администрации города Мегиона, курирующим сферу ЖКХ, является Евгений Кирпиков, и. о. директора МУП ТВК Александр Наумов, советником главы МУП ТВК является Вера Кирпикова», — указано в публикации. В беседе с URA.RU депутат допустил, что советник директора может быть супругой вице-мэра по ЖКХ. Парламентарий отметил, что должность советника является руководящей и фактически может быть равноценна посту заместителя директора. По его сведениям, прокуратура начала проверку обстоятельств. В мэрию Мегиона направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе прокуратура требует уволить экс-главу депфина Наталью Мартынюк по утрате доверия. Ее супруг работал в подведомственном мэрии учреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде вскрыл конфликт интересов в администрации Мегиона. Он пожаловался окружному прокурору Евгению Ботвинкину, что вице-мэр по ЖКХ Евгений Кирпиков устроил свою жену Веру советником директора в профильный МУП «Тепловодоканал», находящийся у него в непосредственном подчинении. Скан документа опубликован на личной странице парламентария «Вконтакте». «Довожу до вашего сведения, что заместителем главы администрации города Мегиона, курирующим сферу ЖКХ, является Евгений Кирпиков, и. о. директора МУП ТВК Александр Наумов, советником главы МУП ТВК является Вера Кирпикова», — указано в публикации. В беседе с URA.RU депутат допустил, что советник директора может быть супругой вице-мэра по ЖКХ. Парламентарий отметил, что должность советника является руководящей и фактически может быть равноценна посту заместителя директора. По его сведениям, прокуратура начала проверку обстоятельств. В мэрию Мегиона направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе прокуратура требует уволить экс-главу депфина Наталью Мартынюк по утрате доверия. Ее супруг работал в подведомственном мэрии учреждении.