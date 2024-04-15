Губернатор ЯНАО упразднил комиссию по экологической безопасности

Постановление об упразднении комиссии подписал губернатор округа. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти ЯНАО упразднили комиссию по экологической безопасности. Эта мера должна сократить время на принимаемые подведомственными организациями решения, сообщают в правительстве округа. Постановление об упразднении комиссии подписал губернатор округа.

«Данным документом упраздняется только комиссия по экологической безопасности. Задачи, поставленные перед ней, будут решаться сотрудниками департамента в рабочем формате в режиме видеоконференций с профильными учреждениями», — уточняет пресс-служба в комментарии к постановлению, опубликованному на сайте органа власти.

Сообщается также, что эта мера позволит сократит время реагирования на вопросы, возникающие в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории округа. Комиссия по экологической безопасности была создана на Ямале в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.