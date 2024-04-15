Губернатор ЯНАО упразднил комиссию по экологической безопасности

Постановление об упразднении комиссии подписал губернатор округа.Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Власти ЯНАО упразднили комиссию по экологической безопасности. Эта мера должна сократить время на принимаемые подведомственными организациями решения, сообщают в правительстве округа. Постановление об упразднении комиссии подписал губернатор округа.
«Данным документом упраздняется только комиссия по экологической безопасности. Задачи, поставленные перед ней, будут решаться сотрудниками департамента в рабочем формате в режиме видеоконференций с профильными учреждениями», — уточняет пресс-служба в комментарии к постановлению, опубликованному на сайте органа власти.
Сообщается также, что эта мера позволит сократит время реагирования на вопросы, возникающие в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории округа. Комиссия по экологической безопасности была создана на Ямале в 2010 году.
Ранее сообщалось, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.
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Власти ЯНАО упразднили комиссию по экологической безопасности. Эта мера должна сократить время на принимаемые подведомственными организациями решения, сообщают в правительстве округа. Постановление об упразднении комиссии подписал губернатор округа. «Данным документом упраздняется только комиссия по экологической безопасности. Задачи, поставленные перед ней, будут решаться сотрудниками департамента в рабочем формате в режиме видеоконференций с профильными учреждениями», — уточняет пресс-служба в комментарии к постановлению, опубликованному на сайте органа власти. Сообщается также, что эта мера позволит сократит время реагирования на вопросы, возникающие в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории округа. Комиссия по экологической безопасности была создана на Ямале в 2010 году. Ранее сообщалось, что в Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения.