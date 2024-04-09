В городе ЯНАО очистят акваторию береговой линии реки

В Салехарде власти намерены очистить акваторию реки Преображенки

Власти Ямала намерены очистить акваторию береговой линии реки в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения, сообщается в документе, опубликованном правительством ЯНАО.

«Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенка и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО г. Салехард», — комментирует пресс-служба опубликованное постановление.

Межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии. На эти деньги исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию на очистку берегов и акватории реки Преображенка от мусора.

Ранее губернатор Артюхов назвал защиту окружающей среды приоритетом ЯНАО. Об этом он заявил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое. Между тем, научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.