В городе ЯНАО очистят акваторию береговой линии реки

В Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения, сообщается в документе, опубликованном правительством ЯНАО.
«Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенка и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО г. Салехард», — комментирует пресс-служба опубликованное постановление.
Межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии. На эти деньги исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию на очистку берегов и акватории реки Преображенка от мусора.
Ранее губернатор Артюхов назвал защиту окружающей среды приоритетом ЯНАО. Об этом он заявил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое. Между тем, научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.
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В Салехарде займутся улучшением экологического состояния береговой линии и акватории реки Преображенки. Кроме этого, власти намерены обеспечить безаварийность эксплуатации местного гидротехнического сооружения, сообщается в документе, опубликованном правительством ЯНАО. «Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенка и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО г. Салехард», — комментирует пресс-служба опубликованное постановление. Межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии. На эти деньги исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию на очистку берегов и акватории реки Преображенка от мусора. Ранее губернатор Артюхов назвал защиту окружающей среды приоритетом ЯНАО. Об этом он заявил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое. Между тем, научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.